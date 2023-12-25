Yayıncı kuruluştan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a flaş yanıt!

"MAÇIN YÖNETMENİ TÜRK DEĞİL"



Onay, Buruk'a verdiği cevapta, "Maç 26 kamerayla çekiliyor. En net pozisyon belki o anda ekrana yansıtılmamış olabilir. Maçın yönetmeni de Türk değil.

En temiz ve en açık görüntü ekrana getirmek en doğrusudur. Açı meselesi bu. 26 kamera var ve hepsi Riva'ya gönderiliyor. Maç başladığı için en net görüntü ekrana getirilmemiş olabilir.

Daha sonra en temiz görüntü ekrana getirilebilirdi. Bunu da yaptığında 'Gözümüze mi sokuyorlar' deniliyor. Verilmediğinde 'Neyi saklıyorsunuz?' deniliyor.

Biraz art niyet de var. 26 kameralı maç çekimi, uluslararası standartlarda, Dünya Kupası maçında nasılsa öyle yapılıyor." ifadelerini kullandı.