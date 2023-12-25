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Yayıncı kuruluştan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a flaş yanıt!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Mücadeleye Djiku-Icardi pozisyonu damga vurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından pozisyonla ilgili yayıncı kuruluşa göndermede bulundu. Yayıncı kuruluştan Buruk'a flaş bir yanıt geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 11:24 Güncelleme 25 Aralık 2023, 11:24
Yayıncı kuruluştan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a flaş yanıt!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki sessiz derbiye Djiku ile Icardi arasında yaşanan ve sarı kırmızılıların penaltı beklediği pozisyon damga vurdu.

Yayıncı kuruluştan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a flaş yanıt!

Galatasaray cephesi, "26 kamerayla yayınlanan bir maç var. 26 kameranın olduğu yerde, topun ve ceza sahasının olduğu yerde pozisyonu bir türlü gösteremedi arkadaşlar. Canlı gözlerle çok net şekilde penaltı ve kırmızı kart olduğunu gördük." sözleriyle yayıncı kuruluşa yüklendi.

Yayıncı kuruluştan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a flaş yanıt!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Fenerbahçe derbisinin ardından Alexander Djiku ile Mauro Icardi arasındaki pozisyonun gösterilmediğini söyleyerek yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Bunun üzerine Güntekin Onay'dan açıklama geldi.

Yayıncı kuruluştan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a flaş yanıt!

"MAÇIN YÖNETMENİ TÜRK DEĞİL"

Onay, Buruk'a verdiği cevapta, "Maç 26 kamerayla çekiliyor. En net pozisyon belki o anda ekrana yansıtılmamış olabilir. Maçın yönetmeni de Türk değil.

Yayıncı kuruluştan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a flaş yanıt!

En temiz ve en açık görüntü ekrana getirmek en doğrusudur. Açı meselesi bu. 26 kamera var ve hepsi Riva'ya gönderiliyor. Maç başladığı için en net görüntü ekrana getirilmemiş olabilir.

Yayıncı kuruluştan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a flaş yanıt!

Daha sonra en temiz görüntü ekrana getirilebilirdi. Bunu da yaptığında 'Gözümüze mi sokuyorlar' deniliyor. Verilmediğinde 'Neyi saklıyorsunuz?' deniliyor.

Yayıncı kuruluştan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a flaş yanıt!

Biraz art niyet de var. 26 kameralı maç çekimi, uluslararası standartlarda, Dünya Kupası maçında nasılsa öyle yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluştan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a flaş yanıt!
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