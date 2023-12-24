Mauro Icardi Derbiyi iple çekiyor!



LİVERPOOL-ARSENAL: 1-1

Premıer Lig'de Liverpool, Arsenal ile berabere kaldı. Arsenal 4'te Gabriel ile öne geçti. Salah, 29'da 1-1 yaptı. Arsenal 40 puanla l-i derliğini korurken, 2. Liverpool 39 puana çıktı. 3. sırada ise yine 39 puanla Aston Villa var.



KENAN'DAN HARİKA GOL

Juventus'un Frosinone'yi 2-1 yendiği maçta 18 yaşındaki milli oyuncu Kenan Yıldız, nefis bir gol attı. Inter ise Hakan Çalhanoğlu'nun asist yaptığı maçta Lecce'yi 2-0 yendi ve 44 puanla liderliğini sürdürdü.



POTADA DEV MAÇ HEYECANI

Basketbol Süper Ligi'nde bugün derbi heyecanı yaşanacak. 13.00'de Sinan Erdem Salonu'nda başlayacak maçta Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet karşılaşacak. Cimbom haftaya 13, Beşiktaş ise 4. sırada girdi.





FRED'E 3 MAÇ CEZA VERİLDİ

Süper Lig'de 17. hafta oynanan maçların ardından PFDK ceza yağdırdı. F.Bahçe'nin Kayseri deplasmanında kırmızı kart gören oyuncuları Fred'e 3, Mert Hakan'a ise 2 maç ceza verildi. Fred, cezasını bugünkü maçta, İstanbulspor ve Konyaspor karşılaşmalarında çekecek. Öte yandan dün akşam Fred'in eşinin, ailecek Noel kutlaması için paylaştığı fotoğraf taraftarlardan tepki gördü. Brezilyalı futbolcunun, Noel'i kutlamak için Kayserispor maçında hakeme bilerek küfür ettiği iddia edildi. Fred, Kayseri'de hakem Zorbay Küçük'e hakaret ettiği gerekçesiyle atılmıştı.



KONYASPOR-KAYSERİSPOR

Süper Lig'de bugün Konyaspor evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Saat 13.30'da başlayacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Günün diğer maçında ise Adana Demir ile Antalya saat 16.00'da mücadele edecek.





F.BAHÇE'YE YENİ SPONSOR

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımına sponsor olan Gürkan Topçu, kulüp yetkilileri ile birlikte Kalamış Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Törene Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan da katıldı.





BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÇOK FARKLI

Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji evinde Reeder Samsunspor'u 98-69 mağlup etti. Günün bir diğer maçında ise Çağdaş Bodrum Spor sahasında Yukatel Merkezefendi Bld.'yi 88-84'lük skorla geçti.



GUARDİOLA'DAN 37. KUPA

Guardıola yönetimindeki Manchester City, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürerek 2023 yılına 5 kupayla tamamladı. İspanyol teknik adam 14 yılda 37. kupasına imza atarak büyük bir başarıya imza attı.





SİVAS TEK GOLLE ZAFERE

Trendyol Lig'in 18. haftasında Sivasspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadı'nda ilk yarısı golsüz biten maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım oldu. Yiğido'ya galibiyeti getiren tek golü 86. dakikada Rey Manaj kaydetti. Elde ettiği bu galibiyetle birlikte Sivasspor bu sezon kendi sahasında ilk kez galip gelmeyi başardı ve 21 puana ulaştı. Son oynadığı maçta Trabzonspor karşısında sahadan çekilen İstanbulspor ise 8 puan ile haftayı tamamladı ve ligde son sırada kaldı.