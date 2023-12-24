Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Yine tarihte ilk kez hem Sarı Kanarya hem de Cimbom ilk 16 haftalar itibariyle 5'er puan kaybetti.

Kadıköy'de bu gece derbi ateşi yanacak ve bu tarihi maçı kazanan şampiyonluk yarışında avantaj elde edecek.

GALATASARAY'DA BİR EKSİK BİR ŞÜPHELİ



Galatasaray'da yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Sergio Oliveira, Kadıköy'deki derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Teknik direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez için haber bekliyor. Derbide önemli bir rol vermeyi planladığı Kolombiyalı stoperin takıma katılmasını bekleyen Buruk, sağlık heyetinden olumlu dönüş aldı. Sanchez'in bugün yapılacak antrenmanda kendisini denemesi ve ağrı yaşamaması halinde yarınki maçta ilk 11'de oynaması bekleniyor. Sanchez'in yetişmediği senaryoda ise Abdülkerim Bardakcı'nın partneri Nelsson olacak.



