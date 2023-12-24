Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Bir tarafta lider Fenerbahçe diğer yanda sadece averajla ikinci olan Galatasaray...
Yine tarihte ilk kez hem Sarı Kanarya hem de Cimbom ilk 16 haftalar itibariyle 5'er puan kaybetti.
Kadıköy'de bu gece derbi ateşi yanacak ve bu tarihi maçı kazanan şampiyonluk yarışında avantaj elde edecek.
GALATASARAY'DA BİR EKSİK BİR ŞÜPHELİ
Galatasaray'da yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Sergio Oliveira, Kadıköy'deki derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
Teknik direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez için haber bekliyor. Derbide önemli bir rol vermeyi planladığı Kolombiyalı stoperin takıma katılmasını bekleyen Buruk, sağlık heyetinden olumlu dönüş aldı. Sanchez'in bugün yapılacak antrenmanda kendisini denemesi ve ağrı yaşamaması halinde yarınki maçta ilk 11'de oynaması bekleniyor. Sanchez'in yetişmediği senaryoda ise Abdülkerim Bardakcı'nın partneri Nelsson olacak.
Öte yandan sarı kart cezasını Fatih Karagümrük maçıyla atlatan Fernando Muslera da Günay Güvenç'ten formayı alacak ve Kadıköy'de sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyacak.
ICARDI DERBİYE ÖZEL HAZIRLANIYOR
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı boş geçmiyor.
Yıldız futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'le oynanan 10 karşılaşmada 13 gol atma başarısı gösterdi. Bir süredir tedavi gören ve maçlara iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin bu maça özel olarak hazırlandığı öğrenildi.
GALATASARAY KADIKÖY'DE YENİLMİYOR
Galatasaray, son yıllarda Fenerbahçe deplasmanında kaybetmeyi unuttu. Sarı-kırmızılılar, rakibiyle Kadıköy'de oynadığı son 6 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. 2018'den beri 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, söz konusu dönemde rakip filelere 8 gol gönderip, kalesinde de 4 gol gördü.
İLK GOL ÖNEMLİ
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.
Rekabette 29 yılı kapsayan son 60 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.
Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 14 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.
İki takım arasında yapılan son 60 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.
Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.
İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 60 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇERSE PUAN VERMİYOR
Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de öne geçtiği tüm müsabakaları galibiyetle tamamladı.
Ligde şu ana dek 16 müsabakaya çıkan ve bunların 14'ünden galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ilk golü bulduğu tüm müsabakaları kazandı.
Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü maçlardan Antalyaspor ve Karagümrük müsabakalarını galibiyetle tamamlarken, Trabzonspor'a ise mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, tek beraberliğini ise gol atamadığı Adana Demirspor maçında yaşadı.
GALATASARAY'DAN DA BENZER PERFORMANS
Galatasaray, Trendyol Süper Ligde bu sezon ilk golü bulduğu maçların tamamından galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligde rakip fileleri havalandırdığı 14 müsabakanın tamamını kazanmayı bildi.
Kalesinde ilk golü gördüğü MKE Ankaragücü maçını çevirmeyi bilen sarı-kırmızılılar, mağlup duruma düştüğü maçlar içinde sadece Hatayspor'a yenildi.
4 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde; İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde ceza sınırında yer alan oyuncular. Bu futbolcular, derbide sarı kart görmesi halinde İstanbulspor ile oynanacak lig maçında cezalı duruma düşecek.
ASLAN'DA 2 ALARM!
Galatasaray'da ise Sacha Boey ve Davinson Sanchez ceza sınırında bulunuyor.
Her iki teknik adam da sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında muhtemel 11'ler
FENERBAHÇE
LIVAKOVIC
OSAYI
SERDAR (SAMET)
DJIKU
FERDİ
İSMAİL
CRESPO (CENGİZ ÜNDER)
İRFAN CAN
SZYMANSKI
TADIC
DZEKO
GALATASARAY
MUSLERA
BOEY
NELSSON
ABDÜLKERİM
BARIŞ
TORREIRA
KAAN
ZIYECH
KEREM