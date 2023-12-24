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Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne oluyor. Lider Fenerbahçe, aynı puandaki rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Kadıköy'de oynanacak maç her zaman olduğu gibi yine nefesleri kesecek. İki takımda da hedef sahadan 3 puan ile ayrılıp hem liderliği kazanmak hem de Süper Kupa maçı öncesi psikolojik üstünlük sağlamak. Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi 11'ler de netleşti. İşte derbinin muhtemel 11'leri...

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 12:04 Güncelleme 24 Aralık 2023, 12:09
Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Bir tarafta lider Fenerbahçe diğer yanda sadece averajla ikinci olan Galatasaray...

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Bir tarafta 12 gollü Dzeko, diğer yanda yine 12 gollü büyük maç canavarı Icardi...

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

65 yıllık lig tarihinde iki takım da ilk kez 2.69 gibi müthiş bir puan ortalaması ile derbiye çıkıyor.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Yine tarihte ilk kez hem Sarı Kanarya hem de Cimbom ilk 16 haftalar itibariyle 5'er puan kaybetti.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Kadıköy'de bu gece derbi ateşi yanacak ve bu tarihi maçı kazanan şampiyonluk yarışında avantaj elde edecek.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

GALATASARAY'DA BİR EKSİK BİR ŞÜPHELİ

Galatasaray'da yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Sergio Oliveira, Kadıköy'deki derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Teknik direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez için haber bekliyor. Derbide önemli bir rol vermeyi planladığı Kolombiyalı stoperin takıma katılmasını bekleyen Buruk, sağlık heyetinden olumlu dönüş aldı. Sanchez'in bugün yapılacak antrenmanda kendisini denemesi ve ağrı yaşamaması halinde yarınki maçta ilk 11'de oynaması bekleniyor. Sanchez'in yetişmediği senaryoda ise Abdülkerim Bardakcı'nın partneri Nelsson olacak.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Öte yandan sarı kart cezasını Fatih Karagümrük maçıyla atlatan Fernando Muslera da Günay Güvenç'ten formayı alacak ve Kadıköy'de sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyacak.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

ICARDI DERBİYE ÖZEL HAZIRLANIYOR

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı boş geçmiyor.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Yıldız futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'le oynanan 10 karşılaşmada 13 gol atma başarısı gösterdi. Bir süredir tedavi gören ve maçlara iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin bu maça özel olarak hazırlandığı öğrenildi.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

GALATASARAY KADIKÖY'DE YENİLMİYOR

Galatasaray, son yıllarda Fenerbahçe deplasmanında kaybetmeyi unuttu. Sarı-kırmızılılar, rakibiyle Kadıköy'de oynadığı son 6 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. 2018'den beri 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, söz konusu dönemde rakip filelere 8 gol gönderip, kalesinde de 4 gol gördü.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

İLK GOL ÖNEMLİ

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Rekabette 29 yılı kapsayan son 60 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 14 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

İki takım arasında yapılan son 60 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 60 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

FENERBAHÇE ÖNE GEÇERSE PUAN VERMİYOR

Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de öne geçtiği tüm müsabakaları galibiyetle tamamladı.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Ligde şu ana dek 16 müsabakaya çıkan ve bunların 14'ünden galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ilk golü bulduğu tüm müsabakaları kazandı.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü maçlardan Antalyaspor ve Karagümrük müsabakalarını galibiyetle tamamlarken, Trabzonspor'a ise mağlup oldu.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Sarı-lacivertliler, tek beraberliğini ise gol atamadığı Adana Demirspor maçında yaşadı.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

GALATASARAY'DAN DA BENZER PERFORMANS

Galatasaray, Trendyol Süper Ligde bu sezon ilk golü bulduğu maçların tamamından galibiyetle ayrıldı.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Sarı-kırmızılı takım, ligde rakip fileleri havalandırdığı 14 müsabakanın tamamını kazanmayı bildi.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Kalesinde ilk golü gördüğü MKE Ankaragücü maçını çevirmeyi bilen sarı-kırmızılılar, mağlup duruma düştüğü maçlar içinde sadece Hatayspor'a yenildi.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde; İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde ceza sınırında yer alan oyuncular. Bu futbolcular, derbide sarı kart görmesi halinde İstanbulspor ile oynanacak lig maçında cezalı duruma düşecek.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

ASLAN'DA 2 ALARM!

Galatasaray'da ise Sacha Boey ve Davinson Sanchez ceza sınırında bulunuyor.

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Her iki teknik adam da sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında muhtemel 11'ler

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

FENERBAHÇE

LIVAKOVIC

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

OSAYI

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

SERDAR (SAMET)

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

DJIKU

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

FERDİ

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

İSMAİL

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

CRESPO (CENGİZ ÜNDER)

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

İRFAN CAN

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

SZYMANSKI

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

TADIC

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

DZEKO

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

GALATASARAY

MUSLERA

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

BOEY

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

NELSSON

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

ABDÜLKERİM

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

BARIŞ

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

TORREIRA

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

KAAN

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

ZIYECH

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

KEREM

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

ZAHA

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

ICARDI

Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının muhtemel 11’leri
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