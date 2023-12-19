Galatasaray’da derbi öncesi çifte şok!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde yaşanan sakatlıklar tatları kaçırdı.

Fatih Karagümrük müsabakasına kart cezalısı olan Fernando Muslera'dan yoksun çıkacak sarı-kırmızılılara Wilfried Zaha ve Davinson Sanchez'den de kötü haber geldi.

13. haftadaki Alanyaspor maçında sakatlanan ve sol üst arka adale grubunda ikinci derecede zorlanma tespit edilen Kolombiyalı savunmacı, Kopenhag deplasmanında iğne tedavisiyle sahaya çıkmış ancak müsabakanın ilk yarısında zorlanma hissetmiş; buna rağmen müsabakayı tamamlamıştı.

Habertürk'ün haberine göre; Hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziksel saldırı nedeniyle Süper Lig'deki hafta sonu fikstürü ocak ayına ertelenirken bu arada birkaç günü izinli geçiren Galatasaray'da Zaha ve Davinson'a yapılan tetkiklerin sonuçları umulduğu gibi olmadı.