Galatasaray’da derbi öncesi çifte şok!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çarşamba günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çarşamba günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Ligin geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 40 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.
Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 6'sını kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor.
GALATASARAY'DA 2 EKSİK
Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, maçta görev yapamayacak. Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.
SAHASINDA 24 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 7 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 15 maçta 31 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 8'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı oldu.
FATİH KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA KAZANAMIYOR
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiliyor. Kırmızı-siyahlı takım, ligde konuk olarak çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan Fatih Karagümrük, sonraki 6 dış saha maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde yaşanan sakatlıklar tatları kaçırdı.
Fatih Karagümrük müsabakasına kart cezalısı olan Fernando Muslera'dan yoksun çıkacak sarı-kırmızılılara Wilfried Zaha ve Davinson Sanchez'den de kötü haber geldi.
13. haftadaki Alanyaspor maçında sakatlanan ve sol üst arka adale grubunda ikinci derecede zorlanma tespit edilen Kolombiyalı savunmacı, Kopenhag deplasmanında iğne tedavisiyle sahaya çıkmış ancak müsabakanın ilk yarısında zorlanma hissetmiş; buna rağmen müsabakayı tamamlamıştı.
Habertürk'ün haberine göre; Hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziksel saldırı nedeniyle Süper Lig'deki hafta sonu fikstürü ocak ayına ertelenirken bu arada birkaç günü izinli geçiren Galatasaray'da Zaha ve Davinson'a yapılan tetkiklerin sonuçları umulduğu gibi olmadı.
Fatih Karagümrük hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda Davinson ve Zaha'nın tedavilerine başlanırken iki oyuncu da özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.
Florya'da sağlık heyeti teyakkuza geçerken iki futbolcunun da pazar günü oynanacak derbiye yetiştirilmesi hedefleniyor.