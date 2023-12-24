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Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Edin Dzeko'ya partner geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler takımın forvet hattını güçlendirmek isterken gündeme bomba gibi bir isim geldi. A Spor'un duyurduğu habere göre Kanarya, Edin Dzeko'ya yıldız bir partner getirecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 14:33 Güncelleme 24 Aralık 2023, 14:33
Fenerbahçe’ye yıldız golcü! Edin Dzeko’ya partner geliyor

İsmail Kartal liderliğinde sezona başlayan Fenerbahçe, 9 yıldır süren şampiyonluk hasretini bitirmek istiyor.

Fenerbahçe’ye yıldız golcü! Edin Dzeko’ya partner geliyor

Sezona da fırtına gibi gibi giren Kartal ve ekibi 19'da 19 yaparak büyük ses getirmişti.

Fenerbahçe’ye yıldız golcü! Edin Dzeko’ya partner geliyor

Kadrosunu Dzeko, Tadic, Fred ve Szymanski gibi yıldızlarla donatan sarı-lacivertliler, sezona damga vurmuştu.

Fenerbahçe’ye yıldız golcü! Edin Dzeko’ya partner geliyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu lider bitiren Kanarya, son 16 turuna adını yazdırdı.

Fenerbahçe’ye yıldız golcü! Edin Dzeko’ya partner geliyor

Transfer çalışmalarına da hız veren sarı-lacivertli ekip, devre arası transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe’ye yıldız golcü! Edin Dzeko’ya partner geliyor

Fenerbahçe, gündemine dünya yıldızı forvet Timo Werner'i aldı.

Fenerbahçe’ye yıldız golcü! Edin Dzeko’ya partner geliyor

Batshuayi'nin devre arasında ayrılma ihtimaline karşın elini hazır tutan yönetim, hücum hattını Edin Dzeko ve Timo Werner'den kurmak istiyor.

Fenerbahçe’ye yıldız golcü! Edin Dzeko’ya partner geliyor

Fenerbahçe yönetimi, devre arası transfer döneminde oyuncuyla temaslarını sıklaştıracak.

Fenerbahçe’ye yıldız golcü! Edin Dzeko’ya partner geliyor

Leipzig'de attığı gollerle göz dolduran Alman santrfor, sonrasında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye tranfser olmuştu.

Fenerbahçe’ye yıldız golcü! Edin Dzeko’ya partner geliyor

Fakat İngiliz ekibinde beklentilerin uzağında kalan yıldız forvet, tekrardan eski kulübü Leipzig'e döndü.

Fenerbahçe’ye yıldız golcü! Edin Dzeko’ya partner geliyor

Chelsea ile 90 maçta 23 gol kaydeden Werner, İngiltere'de 3 sezon geçirdi.

Fenerbahçe’ye yıldız golcü! Edin Dzeko’ya partner geliyor

Kanatlarda da oynayabilen 27 yaşındaki oyuncu, şimdiye kadar Leipzig'de bu sezon 14 maçta 2 gol 1 asistlik performansa imza attı.

Fenerbahçe’ye yıldız golcü! Edin Dzeko’ya partner geliyor

Ağustos 2022'de eski takımına geri dönen 1.80 boyundaki forvetin, Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe’ye yıldız golcü! Edin Dzeko’ya partner geliyor

Oyuncunun piyasa değeri ise 17 milyon euro.

Fenerbahçe’ye yıldız golcü! Edin Dzeko’ya partner geliyor
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