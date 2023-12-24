Galatasaray’dan çifte transfer!

Gomez'in Manchester temsilcisiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro olarak gözüküyor.

Bu transfer için Juan Mata da devreye girecek ve vatandaşına İstanbul'u anlatacak.

Sezon başında Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele'yi transfer eden G.Saray, iki futbolcudan beklediği verimi alamadı.