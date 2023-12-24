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Galatasaray'dan çifte transfer!

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, devre arası transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündeminde iki isim var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 14:21 Güncelleme 24 Aralık 2023, 14:21
Galatasaray’dan çifte transfer!

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray’dan çifte transfer!

Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde adından söz ettirirken, ocak ayında da bu hamlelerine devam etmek istiyor.

Galatasaray’dan çifte transfer!

Cimbom son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanla Kopenhag'la karşı karşıya geldi.

Galatasaray’dan çifte transfer!

Danimarka temsilcisi bu mücadeleyi 1-0 kazanarak grubu 2. tamamladı. Kopenhag, son 16 turunda Manchester City ile eşleşti.

Galatasaray’dan çifte transfer!

Temsilcimiz G.Saray, grupta 3. oldu ve Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti.

Galatasaray’dan çifte transfer!

Cimbom ilk maçı 15 Şubat'ta evinde, rövanşı ise 22 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

Galatasaray’dan çifte transfer!

Sarı-kırmızılı takım Çekya temsilcisini eleyerek son 16'ya yükselmeyi ve Avrupa'nın 2 numaralı kupasında başarı hedefliyor.

Galatasaray’dan çifte transfer!

G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, eksik olan mevkilere transfer yapılmasını istedi.

Galatasaray’dan çifte transfer!

Deneyimli çalıştırıcı gerekli güçlendirilmelerin yapılmasıyla birlikte şampiyonluk yolunda önemli yol mesafe kat edileceğini dile getirdi.

Galatasaray’dan çifte transfer!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de averaj farkıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin arkasında 2. sırada bulunuyor.

Galatasaray’dan çifte transfer!

G.Saray yönetimi, sezon sonunda ipi göğüslemek ve şampiyon ünvanını kormak istiyor.

Galatasaray’dan çifte transfer!

14 yabancısı bulunan sarı-kırmızılılarda öncelikli hedef ise yeni gelecek isimlere yer açmak olacak.

Galatasaray’dan çifte transfer!

Bu kapsamda takımdan teknik direktör Okan Buruk'un yolların ayrılmasını istediği isimler ortaya çıktı.

Galatasaray’dan çifte transfer!

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde transfere dair net konuşan başkan Dursun Özbek, "Gerçekten sol beke ihtiyacımız var. En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz." dedi.

Galatasaray’dan çifte transfer!

İLK AYRILIK: ANGELINO

Bu doğrultuda Leipzig'le satın alma opsiyonunu kaldırmak için görüşmeler yapan Cimbom, istediği sonucu alamadı.

Galatasaray’dan çifte transfer!

İspanyol sol bekle devre arasında yollar ayrılacak ve bu bölgeye yabancı bir sol bek hamlesi yapılacak.

Galatasaray’dan çifte transfer!

OLIVEIRA'NIN SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK

Göğüs kasında kopuk oluşan ve ameliyat olan Sergio Oliveira'nın sahalara dönüş tarihi merak ediliyor.

Galatasaray’dan çifte transfer!

Portekizli yıldızın dönüşünün uzaması halinde sezon sonuna kadar kontratı dondurulacak ve kontenjan açılacak.

Galatasaray’dan çifte transfer!

Sarı-kırmızılıların bu hamleleri gerçekleştirdikten sonra transfer edeceği yıldızlar ise ortaya çıktı. İşte listedeki 2 futbolcu...

Galatasaray’dan çifte transfer!

SOL BEKTE ADAY SERGIO GOMEZ!

Angelino'dan istediği verimi alamayan Cimbom, Manchester City'de forma şansı bulamayan Sergio Gomez'i liste başına yazdı.

Galatasaray’dan çifte transfer!

23 yaşındaki İspanyol yıldız daha fazla süre alabilmek ve kendini geliştirmek adına ayrılığa sıcak bakıyor.

Galatasaray’dan çifte transfer!

Aslan, 23 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllık kiralamak istiyor.

Galatasaray’dan çifte transfer!

Sergio Gomez bu sezon 8 maçta sadece 268 dakika sahada kalabildi ve bu süreçte 1 asist yaptı.

Galatasaray’dan çifte transfer!

Gomez'in Manchester temsilcisiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray’dan çifte transfer!

Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro olarak gözüküyor.

Galatasaray’dan çifte transfer!

Bu transfer için Juan Mata da devreye girecek ve vatandaşına İstanbul'u anlatacak.

Galatasaray’dan çifte transfer!

Sezon başında Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele'yi transfer eden G.Saray, iki futbolcudan beklediği verimi alamadı.

Galatasaray’dan çifte transfer!

ORTA SAHAYA 22'LİK DİNAMO!

Bu bölgeye genç ve dinamik bir oyuncu takviye etmek isteyen Cimbom, rotayı Danimarka'ya kırdı.

Galatasaray’dan çifte transfer!

G.Saray, Bodo/Glimt forması giyen Albert Gronbaek için devreye girdi.

Galatasaray’dan çifte transfer!

22 yaşındaki futbolcu da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

Galatasaray’dan çifte transfer!

Merkez orta saha oyuncusu, bu sezon 46 maçta forma giyerken 16 gol - 10 asistlik performans gösterdi ve 4 bin 21 dakika süre aldı.

Galatasaray’dan çifte transfer!

Ayrıca Beşiktaş ile oynanan Konferans Ligi grup maçlarında ise 2 maçta 1 gol - 1 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray’dan çifte transfer!
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