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Fenerbahçe Galatasaray derbi CANLI MAÇ İZLE | FB -GS derbi maçı canlı izle bedava, kesintisiz, şifresiz! Derbi canlı izle

İstanbul'un iki köklü futbol kulübü Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye'nin en heyecanlı derbilerinden biri için geri sayım sona erdi. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek olan bu kritik mücadele, hem şampiyonluk yarışında belirleyici bir rol oynayacak hem de futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 17:47 Güncelleme 24 Aralık 2023, 18:25
Fenerbahçe Galatasaray derbi CANLI MAÇ İZLE | FB -GS derbi maçı canlı izle bedava, kesintisiz, şifresiz! Derbi canlı izle

Türkiye'nin en prestijli futbol ligi Süper Lig'de bu sezon nefes kesen bir rekabetin ortasında bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray, liderlik koltuğu için kritik bir mücadele için sahaya çıkıyor. Taraftarların heyecanla beklediği derbi, bu akşam gerçekleşecek ve şampiyonluk yarışında belirleyici bir rol oynayacak.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı, 24 Aralık 2023 Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

FB GS derbisi saat 19.00'da başlayacak.

▶️ GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI 📺

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

https://beinsports.com.tr/

https://www.todtv.com.tr/sinirsiz-spor/super-lig

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

FENERBAHÇE : Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Osayi, İrfan, Crespo, Tadic, Szymanski, Cengiz, Dzeko

GALATASARAY : Muslera, Barış, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem, Ziyech, Mertens, Icardi.

FENERBAHÇE'DE 2 CEZALI!

Sarı-Lacivertli takımda Fred ve Mert Hakan Yandaş Kayserispor maçında gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle derbi mücadelesinde oynamayacak.

Sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında oynamayan Edin Dzeko'nun sa derbide forma giymesi bekleniyor.

GALATASARAY'DA İKİ OYUNCUNUN DURUMU BELİRSİZ

Geçen sezon Fenerbahçe'yi iki maçta da mağlup eden Galatasaray'da iki oyuncunun durumu belirsiz. Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'in durumları bugün yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak. Okan Buruk'un bu maçta da diğer maçlarda olduğu gibi Barış Alper Yılmaz'a şans vermesi bekleniyor.

6 GÜNDE 2 KEZ KOZLARINI PAYLAŞACAKLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray, 6 günde 2 kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk olarak ligde yarın Kadıköy'de karşılaşacak.

İkinci karşılaşma ise TFF Süper Kupa'da olacak. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda mücadele edecek.

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