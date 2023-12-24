Türkiye'nin en prestijli futbol ligi Süper Lig'de bu sezon nefes kesen bir rekabetin ortasında bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray, liderlik koltuğu için kritik bir mücadele için sahaya çıkıyor. Taraftarların heyecanla beklediği derbi, bu akşam gerçekleşecek ve şampiyonluk yarışında belirleyici bir rol oynayacak.