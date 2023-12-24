FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
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FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER
FENERBAHÇE : Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Osayi, İrfan, Crespo, Tadic, Szymanski, Cengiz, Dzeko
GALATASARAY : Muslera, Barış, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem, Ziyech, Mertens, Icardi.
FENERBAHÇE'DE 2 CEZALI!
Sarı-Lacivertli takımda Fred ve Mert Hakan Yandaş Kayserispor maçında gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle derbi mücadelesinde oynamayacak.
Sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında oynamayan Edin Dzeko'nun sa derbide forma giymesi bekleniyor.
GALATASARAY'DA İKİ OYUNCUNUN DURUMU BELİRSİZ
Geçen sezon Fenerbahçe'yi iki maçta da mağlup eden Galatasaray'da iki oyuncunun durumu belirsiz. Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'in durumları bugün yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak. Okan Buruk'un bu maçta da diğer maçlarda olduğu gibi Barış Alper Yılmaz'a şans vermesi bekleniyor.
6 GÜNDE 2 KEZ KOZLARINI PAYLAŞACAKLAR
Fenerbahçe ile Galatasaray, 6 günde 2 kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk olarak ligde yarın Kadıköy'de karşılaşacak.
İkinci karşılaşma ise TFF Süper Kupa'da olacak. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda mücadele edecek.