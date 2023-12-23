Chamberlain depremi! Sezonu kapattı



ESKİ TAKIMI TALİP OLDU

Kara Kartal'ın kadro dışı bıraktığı isimlerden Eric Bailly için bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fildişili stoperin yaklaşık 7.5 yıl önce 38 milyon Euro kazandırdığı eski takımı Villarreal'e döneceği öne sürüldü. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Villarreal'in ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak istediği ve Bailly'nin de adaylar arasında yer aldığı iddia edildi. Beşiktaş'ın devre arasında tecrübeli stoperle yollarını ayırması bekleniyor.



LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün Trabzon-Başakşehir maçı dışında iki karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da Sivasspor-İstanbulspor'u konuk ederken 16.00'da Karagümrük, Konya'yı ağırlayacak.



JOSEF GERİ DÖNÜYOR

Çin ekibi Beijing Guoan'dan ayrılan Josef de Souza sosyal medyadan, "Geri geliyorum" paylaşımı yaptı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun Başakşehir ile anlaşma sağladığı öğrenildi.



MERİH'TEN 1 GOL VE 1 ASİST

Suudi Arabistan Ligi'nde Merih Demiral'ın takımı Al Ahli, 18. haftada deplasmanda Al Hazem'i 4-0 mağlup etti. Maçta etkili performans sergileyen milli oyuncumuz, 1 gol ve 1 asist üretti.



KARTAL'DAN CRESPO'YA UYARI

Fred'in cezalı olması sebebiyle teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray derbisinde bu mevkide Miguel Crespo'yu oynatmayı planlıyor. Kartal'ın Portekizli futbolcu ile birebir görüşme yaptığı ve kendisine güvendiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca deneyimli hocanın bazı uyarılar yaptığı da ortaya çıktı. Bu sezon 11 maçta başlangıç kadrosunda yer alan Crespo 1 gollük katkı yaptı.



F.BAHÇE'YE ELMAS PİYANGOSU

2019'da Fenerbahçe'den 16.2 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, Alman ekibi Leipzig'e transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açacak. Napoli, Leipzig ile 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Fenerbahçe, bu satıştan 1.5 milyon Euro bonus bedelini kasasına koyacak.



DEV DERBİ KARDEŞLER'İN

Merkez Hakem Kurulu, 18. hafta hakemlerini açıkladı. Yarınki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler'in yöneteceği bildirildi. 35 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk kez bir Fenerbahçe- Galatasaray derbisi yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. 4. hakemlik görevini Cihan Aydın üstlenecek.



FIRTINA'NIN KONUĞU

Trabzonspor ile Başakşehir Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 7 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplamda 14 puan toplayan ve dördüncülüğe kadar yükselen Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında bugün 19.00'da Başakşehir'i ağırlayacak. Fırtına, rakibini mağlup edip, lige verilecek kısa araya moralli girmek istiyor.



KONYASPOR UMUT'U İSTİYOR

Trabzonspor ile Başakşehir devre arasında yollarını ayırması beklenen Umut Bozok'a Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un talip olduğu öğrenildi. Konyaspor yönetiminin, golcü oyuncuyu ilk etapta kiralama düşüncesinde olduğu da gelen haberler arasında.



KARTAL ARA VERMEDİ

Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına dün 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yaptığı antrenman ile başladı.



2.3 MİLYON EURO'LUK DARBE

CAS, 2020'de 489 bin Euro'luk ücreti ödenmediği için kontratını fesheden İspanyol stoper Victor Ruiz için Beşiktaş'ın 2 milyon 328 bin 538 Euro fesih tazminatı ödemesine karar verdi.