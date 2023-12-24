Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar Bruno Genesio , Van Nistelrooy , Oliver Glasner, Jorge Sampaoli, Stanislav Cherchesov, Laurent Blanc ve Fabio Cannavaro gibi isimlerle görüşmeler yapan yönetimin listesine son olarak Norveçli teknik adam Ola Gunnar Solskjaer ve Alman çalıştırıcı Andre Breitenreiter'i de eklenmişti.



Siyah-Beyazlılar Solskjaer'in menajerini İstahbul'a getirip 1,5 yıllık kontrat teklif etmişti. Genesio için de 1,5 yılıık sözleşme öneren yönetime Fransız hocadan 3 yıllık kontrat talebi geldiği geldiği ve anlaşmanın şu an için zor olduğu öğrenildi.



Yönetimin listesindeki yabancı adayların, takımın içinde bulunduğu durum ve Süper Lig'de son haflarda yaşanan kaos nedeniyle yapılan tekliflere mesafeli yaklaştığı ve yüksek yıllık ücret talep ettikleri de gelen haberler arasında.



HENÜZ KARAR VERMEDİM

Beşiktaş'ın hoca adayları içerisinde yer alan Ola Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklif ile ilgili açıklamalarda bulundu. Norveçli çalıştırıcı,"Beşiktaş Kulübü'ne etkileyici teklifleri için teşekkür ederim. Henüz kararımı vermedim. Takımı ve sunulacak imkanları detaylı şekilde bilmem gerekiyor. Bu konuları netleştirdikten sonra kararımı vereceğim" ifadelerini kullandı.