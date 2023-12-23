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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak net konuştu! Türk futbolu buradan çok güçlü çıkacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Büyükekşi ve kulüplerle bir araya geldi. Bakan Bak, “Türk futbolu buradan güçlenerek çıkacak” şeklinde konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Aralık 2023 Güncelleme 23 Aralık 2023, 07:02
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak net konuştu! Türk futbolu buradan çok güçlü çıkacak

Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF ve Kulüpler Birliği'nin olduğu toplantıya katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Bak, "Beraber toplantılar önerildi. Dolayısıyla biz de varız. Yasal olarak bazı talepler var, onları da aldık. Ekonomik talepleri de beraber değerlendirdik. Çok verimli bir toplantı oldu. Buradan Türk futbolu olarak çok güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz. Bu güçlü yapının alttan üste kadar her alanda başarılı bir olmasını arzu ediyoruz. Güzel bir toplantıydı. Biz bir aradayız, birlik içindeyiz ve birlikte bu süreci atlatacağız. Türk futbolunu daha iyi noktalara taşıyacağımızı, bir arada olmamız gerektiğini ifade ettik. Çok güçlü bir değerlendirme oldu" dedi.

2024'TE BAŞARI İSTİYORUZ
Bakan Bak ayrıca A Milli Futbol Takımımız hakkında da önemli mesajlar verdi. Bak, "Bizim halkımız futbolu seviyor. A Milli Takımımızın EURO 2024'te Almanya'da önemli bir süreci var. Orada büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



BAŞARISIZLIĞI DA ÜSTLENMELİYİZ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Futbolumuzun önemli konularını masaya yatırdık. Çok güzel ve verimli bir toplantı oldu. Bu mekanizmanın düzgün bir şekilde işlemesi önceliğimiz. Bir sorun varsa hep birlikte çözeceğiz. Bir başarı ve başarısızlık varsa hep birlikte üstleneceğiz" diye konuştu.



ŞEFFAF BİR TOPLANTIYDI KULÜPLER
Birliği Başkanı Ali Koç dev zirveyi, "Yaşanan problemleri şeffaf bir şekilde değerlendirdik. Yapacak çok işimiz var. Arzu ve irade varsa omuz omuza bir şekilde futbolun sorunlarını çözebileceğimiz bir toplantı yaptık dersek çok abartmış olmayız" sözleriyle anlattı.

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