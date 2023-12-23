Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak net konuştu! Türk futbolu buradan çok güçlü çıkacak

Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF ve Kulüpler Birliği'nin olduğu toplantıya katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Bak, "Beraber toplantılar önerildi. Dolayısıyla biz de varız. Yasal olarak bazı talepler var, onları da aldık. Ekonomik talepleri de beraber değerlendirdik. Çok verimli bir toplantı oldu. Buradan Türk futbolu olarak çok güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz. Bu güçlü yapının alttan üste kadar her alanda başarılı bir olmasını arzu ediyoruz. Güzel bir toplantıydı. Biz bir aradayız, birlik içindeyiz ve birlikte bu süreci atlatacağız. Türk futbolunu daha iyi noktalara taşıyacağımızı, bir arada olmamız gerektiğini ifade ettik. Çok güçlü bir değerlendirme oldu" dedi.