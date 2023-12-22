Hakem Zorbay Küçük’ün raporu gün yüzüne çıktı

RAPORA GÖRE KÜFRETTİ

Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün raporunda tecrübeli futbolcunun kendisine küfrettiğini ve "F.ucking stupid referee (S..tiğimin aptal hakemi)" ifadesini kullandığını yazdığı öğrenildi. Öte yandan Brezilyalı futbolcunun ise maç sonrasında konuyla ilgili görüştüğü Fenerbahçeli yöneticilere "Hakeme küfretmedim. Sadece 'This is stupid faul (Bu aptal bir faul)' dedim" diyerek kendisini savunduğu belirlendi. Fenerbahçeli yöneticilerin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği karara göre detaylı bir savunma ve itiraz yapacağı gelen haberler arasında.