Hakem Zorbay Küçük’ün raporu gün yüzüne çıktı

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-3 yendiği maçta kırmızı kart gören Fred'in oyundan atılma sebebi merak konusu olmuştu. Maçın 90+8. dakikasında hakemin düdüğünün ardından topa sert vuran ve itirazları sonrasında kırmızı kart gören futbolcunun, Zorbay Küçük'e küfrettiği gerekçesiyle oyundan ihraç edildiği ortaya çıktı.
RAPORA GÖRE KÜFRETTİ
Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün raporunda tecrübeli futbolcunun kendisine küfrettiğini ve "F.ucking stupid referee (S..tiğimin aptal hakemi)" ifadesini kullandığını yazdığı öğrenildi. Öte yandan Brezilyalı futbolcunun ise maç sonrasında konuyla ilgili görüştüğü Fenerbahçeli yöneticilere "Hakeme küfretmedim. Sadece 'This is stupid faul (Bu aptal bir faul)' dedim" diyerek kendisini savunduğu belirlendi. Fenerbahçeli yöneticilerin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği karara göre detaylı bir savunma ve itiraz yapacağı gelen haberler arasında.
G.SARAY DERBİSİNDE YOK
Fred, bu sezon İsmail Kartal'ın en çok beğendiği ve kullandığı isimlerden biri durumunda. Oynadığı 18 karşılaşmada 5 asiste imza atan tecrübeli yıldız, Galatasaray ile sahalarında oynayacakları derbi maçta cezalı olacağı için görev alamayacak. Fenerbahçeli yöneticiler, futbolcunun daha uzun süre ceza almasını engellemeyi hedefliyor.