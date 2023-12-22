Son günlerde Fenerbahçe ile anılan ve A.Madrid'de oynayan Stefan Savic'in menajeri Zarko Pelicic, Karadağ basınına transfer iddialarını yalanladı. F.Bahçe ile Savic için pazarlık yapmadığını anlatan Pelicic'in ziyaret sebebine TAKVİM ulaştı.

Buna göre; Kanarya'nın transfer listesine aldığı ismin Savic değil, Dinamo Minsk'te oynayan Karadağlı yıldız Dusan Bakic olduğu ortaya çıktı. Pelicic'in, sağ kanat, sol kanat ve santrforda oynayan 24 yaşındaki oyuncunun durumunu Fenerbahçe ile masaya yatırdığı öğrenildi.

1.90'lık yıldızın kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek. Bu sezon 30 çıkan Bakic 14 gol atıp 11 asist yaptı.