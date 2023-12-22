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Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain şoku! 4 ay yok

Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor maçında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı. Chamberlain'in uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edildiği bildirildi. Yıldız futbolcunun sahalardan 4 ay uzak kalması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 12:38 Güncelleme 22 Aralık 2023, 12:43
Beşiktaş’ta Alex Oxlade-Chamberlain şoku! 4 ay yok

Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor maçında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Chamberlain'in uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edildiği bildirildi.

Yıldız futbolcunun sahalardan 4 ay uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

"Alanyaspor'la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir. Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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