Beşiktaş’ta Alex Oxlade-Chamberlain şoku! 4 ay yok

Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor maçında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Chamberlain'in uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edildiği bildirildi.

Yıldız futbolcunun sahalardan 4 ay uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;



"Alanyaspor'la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir. Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."