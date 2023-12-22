Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından düzenlemiş olduğu basın toplantısında ise şu ifadeleri kullanmıştı.

"Davinson, bizim için çok önemli bir oyuncu. Kopenhag maçında onu kullandık. Maçta yine bir ağrısı oluştu. Şu anda onu dinlendiriyoruz. Tedavisine yeniden başlandı."