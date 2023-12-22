Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Milli futbolcu, Galatasaray'da zaman zaman kaçırdığı gollerle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Kritik karşılaşmalarda attığı gollerle taraftarından gelen olumsuz tepkileri aza indiren futbolcu, takımını bu sezon sırtlamaya devam ediyor.
Yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı son 16 maçta 5 gol 5 asist kaydetti.
2023/24 sezonunda ise sarı-kırmızılı forma altında toplamda 28 müsabakaya çıktı.
25 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 8 gol kaydetti.
Öte yandan Galatasaray'da, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıkları sürüyor.
Dev derbi öncesi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden sarı-kırmızılılar derbiye moralli gidiyor.
Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan tecrübeli teknik adam Okan Buruk, öğrencilerine derbiden alınacak 3 puanın önemini hatırlatıyor.
Galatasaray, ezeli rakibini mağlup edip liderliğe yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Bu kritik derbi öncesi Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan biri ise Davinson Sanchez'in son durumu.
Kolombiyalı stoper, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanmış ve sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklanmıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son maçtaki Kopenhag karşılaşmasında maça iğneyle çıkan yıldız stoperin maçın oynandığı sırada tekrardan ağrı hissettiği ortaya çıktı.
Kopenhag deplasmanında kendisini zorlayan Davinson Sanchez, Fenerbahçe derbisi düşünülerek kadroya dahil edilmedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından düzenlemiş olduğu basın toplantısında ise şu ifadeleri kullanmıştı.
"Davinson, bizim için çok önemli bir oyuncu. Kopenhag maçında onu kullandık. Maçta yine bir ağrısı oluştu. Şu anda onu dinlendiriyoruz. Tedavisine yeniden başlandı."
VavaCars Fatih Karagümrük maçında stoper tandeminde Victor Nelsson - Abdülkerim Bardakçı ikilisi görev aldı.
Kolombiyalı stoperin, Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Okan Buruk'un forma şansı vermesi halinde sahada olması bekleniyor.
Galatasaray'da Süper Lig'in 18. haftasındaki oynanacak Fenerbahçe derbisi gündemdeki sıcaklığını korurken, bir diğer yandan da devre arası transfer çalışmaları da sürüyor.
Devre arası Tanguy Ndombele ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, oyuncunun alternatifi belirledi.
GALATASARAY'DA MARCELO BROZOVIC SESLERİ
Galatasaray, yaz transfer sezonunda Inter'den Al Nassr'a transfer olan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.
31 yaşındaki Hırvat futbolcu, 3 Temmuz 2023'de Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr'a imza atmıştı.
Al Nassr formasıyla bu sezon toplam 20 maça çıkan Hırvat yıldız, 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.
1.81 boyundaki oyuncunun piyasa değeri ise 18 milyon euro.