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Galatasaray'a dünya yıldızı orta saha! Ndombele'nin yerine gelecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte gündemde orta saha transferi var. Aslan, Ndombele ile yolları ayırıp yerini kaliteli bir isimle doldurmak istiyor. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları ve o isim...

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 13:44 Güncelleme 22 Aralık 2023, 13:44
Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Sahadan galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla Galatasaray oldu.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Sarı-kırmızılıların tek golü Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Milli futbolcu, Galatasaray'da zaman zaman kaçırdığı gollerle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Kritik karşılaşmalarda attığı gollerle taraftarından gelen olumsuz tepkileri aza indiren futbolcu, takımını bu sezon sırtlamaya devam ediyor.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı son 16 maçta 5 gol 5 asist kaydetti.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

2023/24 sezonunda ise sarı-kırmızılı forma altında toplamda 28 müsabakaya çıktı.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

25 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 8 gol kaydetti.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Öte yandan Galatasaray'da, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıkları sürüyor.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Dev derbi öncesi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden sarı-kırmızılılar derbiye moralli gidiyor.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan tecrübeli teknik adam Okan Buruk, öğrencilerine derbiden alınacak 3 puanın önemini hatırlatıyor.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Galatasaray, ezeli rakibini mağlup edip liderliğe yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Bu kritik derbi öncesi Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan biri ise Davinson Sanchez'in son durumu.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Kolombiyalı stoper, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanmış ve sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklanmıştı.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son maçtaki Kopenhag karşılaşmasında maça iğneyle çıkan yıldız stoperin maçın oynandığı sırada tekrardan ağrı hissettiği ortaya çıktı.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Kopenhag deplasmanında kendisini zorlayan Davinson Sanchez, Fenerbahçe derbisi düşünülerek kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından düzenlemiş olduğu basın toplantısında ise şu ifadeleri kullanmıştı.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

"Davinson, bizim için çok önemli bir oyuncu. Kopenhag maçında onu kullandık. Maçta yine bir ağrısı oluştu. Şu anda onu dinlendiriyoruz. Tedavisine yeniden başlandı."

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

VavaCars Fatih Karagümrük maçında stoper tandeminde Victor Nelsson - Abdülkerim Bardakçı ikilisi görev aldı.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Kolombiyalı stoperin, Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Okan Buruk'un forma şansı vermesi halinde sahada olması bekleniyor.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Galatasaray'da Süper Lig'in 18. haftasındaki oynanacak Fenerbahçe derbisi gündemdeki sıcaklığını korurken, bir diğer yandan da devre arası transfer çalışmaları da sürüyor.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Devre arası Tanguy Ndombele ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, oyuncunun alternatifi belirledi.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

GALATASARAY'DA MARCELO BROZOVIC SESLERİ

Galatasaray, yaz transfer sezonunda Inter'den Al Nassr'a transfer olan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

31 yaşındaki Hırvat futbolcu, 3 Temmuz 2023'de Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr'a imza atmıştı.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

Al Nassr formasıyla bu sezon toplam 20 maça çıkan Hırvat yıldız, 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek

1.81 boyundaki oyuncunun piyasa değeri ise 18 milyon euro.

Galatasaray’da dünya yıldızı orta saha! Ndombele’nin yerine gelecek
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