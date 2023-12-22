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Galatasaray'da 2 yıldız Fenerbahçe derbisinde yok!

Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Sarı kırmızılılarda karşılaşma öncesi 2 şok gelişme yaşandı. Buna göre, Aslan'ın o yıldızları Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 18:17 Güncelleme 22 Aralık 2023, 18:17
Galatasaray’da 2 yıldız Fenerbahçe derbisinde yok!

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide kozlarını paylaşacak.

Galatasaray’da Davinson Sanchez ve Ziyech Fenerbahçe derbisinde yok!

Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor.

Galatasaray’da Davinson Sanchez ve Ziyech Fenerbahçe derbisinde yok!

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Galatasaray’da Davinson Sanchez ve Ziyech Fenerbahçe derbisinde yok!

43'er puanı bulunan iki takım da mücadeleden zaferle ayrılıp liderlik koltuğunu sağlama almak istiyor.

Galatasaray’da Davinson Sanchez ve Ziyech Fenerbahçe derbisinde yok!

Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

Galatasaray’da Davinson Sanchez ve Ziyech Fenerbahçe derbisinde yok!

DEPLASMAN SEYİRCİSİ ALINACAK

Öte yandan İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

Galatasaray’da Davinson Sanchez ve Ziyech Fenerbahçe derbisinde yok!

MUSLERA KALEYE DÖNÜYOR!

Galatasaray'da cezasını Fatih Karagümrük'te çeken Fernando Muslera, derbide kaledeki yerini alacak.

Galatasaray’da Davinson Sanchez ve Ziyech Fenerbahçe derbisinde yok!

Karagümrük maçında sınırda olan Sacha Boey'in de maçı kart görmeden tamamlası Okan Buruk'u sevindirdi.

Galatasaray’da Davinson Sanchez ve Ziyech Fenerbahçe derbisinde yok!

Kritik önem taşıyan karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda beklenmeyen gelişmeler yaşandı.

Galatasaray’da Davinson Sanchez ve Ziyech Fenerbahçe derbisinde yok!

GALATASARAY'DA ÇİFTE ŞOK!

Dev karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da çifte şok yaşanıyor.

Galatasaray’da Davinson Sanchez ve Ziyech Fenerbahçe derbisinde yok!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılara iki futbolcudan kötü haber geldi.

Galatasaray’da Davinson Sanchez ve Ziyech Fenerbahçe derbisinde yok!

TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre; Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech derbide yok.

Galatasaray’da Davinson Sanchez ve Ziyech Fenerbahçe derbisinde yok!

Teknik direktör Okan Buruk, iki yıldızın yerine çözüm arayışında.

Galatasaray’da Davinson Sanchez ve Ziyech Fenerbahçe derbisinde yok!
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