Angelino hamlesi: Sol bek krizi yaşayan G.Saray, İspanyol yıldızı derbide oynatabilmek için harekete geçti!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Real Madrid ve Barcelona ne yaptığını bilmiyor" derken, İngiltere'den Manchester United, Almanya'dan Bayern Münih ve İspanya'dan Atletico Madrid turnuvaya katılmayı reddetti. Süper Lig'in devlerinden Fenerbahçe , Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını açıkladı. Ayrıca Başakşehir ve Sivasspor da turnuvaya karşı olduklarını belirtti.

RİZE'DEN GOL ŞOV Süper Lig'de Rizespor evinde Pendik'i 5-1 mağlup etti. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Gaich (2), Benhur ve Verasanovic (2) kaydetti. Pendikspor'un tek sayısı ise Halil Akbunar'dan geldi. Pendikli Welinton 62'de kırmızı kart gördü. Rizespor bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Pendik ise ligde üst üste 4. mağlubiyetini aldı.





SAMSUN'DA KARDEŞ PAYI!

Samsunspor ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Samsunspor'un golünü 68. dakikada penaltıdan Ntcham attı. Konuk ekip Konyaspor'un sayısını ise 29'da penaltıdan Cikalleshi kaydetti.



SESSİZ SİNEMA

A.Gücü ile Hatayspor golsüz berabere kaldı. 10. dakikada A.Gücü Cephas'ın golüyle öne geçti ancak VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı verildi. 17'de ise Başkent ekibinin golcüsü Bajic penaltı vuruşundan yararlanamadı.



İSTANBUL'DA KRİTİK ZİRVE

Türk futbolunda son yaşanan olayların ardından Kulüpler Birliği toplanma kararı aldı. Ali Koç başkanlığındaki Kulüpler Birliği, bugün 14.30'da Riva'da bir araya gelecek. Önceki toplantıda kulüpler, "TFF, Kulüpler Birliği ve Bakanlık olarak üçlü toplantı yapalım" talebinde bulunmuştu. İstanbul'daki zirveye, kulüplerin talebini kabul eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de katılacak. İki ana gündem maddesiyle yapılacak toplantıda, Türk futbol gündemini oluşturan süreç ve seçim konusu masaya yatırılacak.



BATSHUAYI GOLLERİYLE BELÇİKA'YI SALLADI

Bu sezon Süper Lig'de 8 maçta şans bulan ancak; ilk kez 11 başlayan Michy Batshuayi, Kayserispor'e 3 gol attı. Devre arasında F.Bahçe'den ayrılacağı gündeme gelen Batshuayi'nin performansı, ülkesi Belçika'da da geniş yankı buldu.

Sportsba'nın haberinde, "Fenerbahçe, flaş bir zafere imza attı. Batshuayi, Dzeko'nun yokluğundan en iyi şekilde yararlandı ve golleriyle şov yaptı" ifadelerine yer verildi. Lesoir'deki haberde ise "Batshuayi hat-trick yapıp galibiyeti getirdi. Kalitesini gösterdi" denildi. Belçikalı yıldız bu sezon 8 gol atarken, 2 de asist katkısı sağladı.



G.SARAY TARAFTARI DA KADIKÖY'E GİDECEK

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, G.Saray taraftarlarının F.Bahçe deplasmanında yer alabileceğini açıkladı. Sarı-Kırmızılar, 3 yıl aradan sonra Kadıköy'e gitmiş olacak.



MİLLİLER YERİNİ KORUDU

Son maçlarda çıkış yaşayan Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımımız, FIFA sıralamasında 37. basamaktaki yerini korudu. Öte yandan lider Arjantin'i Fransa, İngiltere, Belçika ve Brezilya takip etti.



KRUSE FUTBOLU BIRAKTI

Ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen ve son olarak Paderborn'de oynayan Alman yıldız Max Kruse, futbolu bıraktığını açıkladı. Kruse, Kanarya'da 23 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.



MINNESOTA'YI EMBIID YIKTI

NBA'de Philadelphia, konuk ettiği Minnesota'yı 127-113 yendi. Philadelphia'da Joel Embiid 51 sayı, 12 ribauntla maça damga vurdu. 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise sayı katkısı veremedi.



BUSENAZ ŞAMPİYON OLDU

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Kazakistan'daki Galym Zharylgapov Turnuvası'nda kadınlar 66 kiloda şampiyon oldu. Finalde Kazak rakibi Natalya Bogdanova'ya şans tanımayan Sürmeneli, büyük sevinç yaşadı.

DEVRE ARASI KAMPI YOK

Karadeniz Fırtınası Trabzonspor yarın Başakşehir ile oynayacağı maçın ardından tatile çıkacak. 23 Aralık tarihinde oynanacak olan Başakşehir maçı ile 7 Ocak'taki Ankaragücü maçları arasında sadece 14 gün olması nedeniyle ara dönemde herhangi bir kamp programı yapılmayacak.