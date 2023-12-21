’Top’tan tartışma! Hakem Meler, Emre Belözoğlu’nu suçladı | Görüntüler ortaya çıktı



TOPTAN TARTIŞMA

Ankara'da 11 Aralık'ta Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın ardından ev sahibi takımın başkanı Faruk Koca maçın hakemi Halil Umut Meler'e saha ortasında saldırmıştı. Bu olayla ilgili tartışmalar dün yeni bir boyut kazandı. Bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan Halil Umut Meler yaptığı açıklamada, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'yla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. ŞAHSI HESABI VAR

Olayların çıkmasında Belözoğlu'nun parmağı olduğunu söyleyen Meler, "Belözoğlu olayları provoke etti. Ankaragücü ya da taraftarlarının da bir şeyi yok. Normal bir aksiyonu var. Bunu öncesinde planladı. 2018'de benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı. Ama şu güne geldiğimizde beni üzen konu şu; bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi. Emre Belözoğlu benden özür dilemedi" ifadesini kullandı.