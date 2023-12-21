’Top’tan tartışma! Hakem Meler, Emre Belözoğlu’nu suçladı | Görüntüler ortaya çıktı

Faruk Koca'nın Meler'e attığı yumruğun yankısı bitmedi! Ünlü hakem, olayları Belözoğlu'nun başlattığını söyledi. Planlı hareket etmiş olabileceğini kaydetti. "Zaten bana husumeti vardı" dedi!
Faruk Koca'nın Meler'e attığı yumruğun yankısı bitmedi! Ünlü hakem, olayları Belözoğlu'nun başlattığını söyledi. Planlı hareket etmiş olabileceğini kaydetti. "Zaten bana husumeti vardı" dedi!
Belözoğlu ise savunmaya geçti! Defalarca özür dilediğini belirtti. Ankaragücü görüntüleri servis etti. İkilinin sarmaşdolaş yürümesi dikkat çekti! Herkes tek soruya kilitlendi: Hangisi doğru?
TOPTAN TARTIŞMA
Ankara'da 11 Aralık'ta Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın ardından ev sahibi takımın başkanı Faruk Koca maçın hakemi Halil Umut Meler'e saha ortasında saldırmıştı. Bu olayla ilgili tartışmalar dün yeni bir boyut kazandı. Bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan Halil Umut Meler yaptığı açıklamada, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'yla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. ŞAHSI HESABI VAR
Olayların çıkmasında Belözoğlu'nun parmağı olduğunu söyleyen Meler, "Belözoğlu olayları provoke etti. Ankaragücü ya da taraftarlarının da bir şeyi yok. Normal bir aksiyonu var. Bunu öncesinde planladı. 2018'de benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı. Ama şu güne geldiğimizde beni üzen konu şu; bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi. Emre Belözoğlu benden özür dilemedi" ifadesini kullandı.
DİYALOĞUN İÇERİĞİ BELİRSİZ
Ancak dün Eryaman Stadı'nın koridorlarından paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri tartışmanın fitilini ateşledi. Görüntülerde Belözoğlu'nun maçın hemen ardından Meler'in yanına gittiği, ikilinin birbirine sarıldığı ve sohbet ettiği görülüyor. Olayın kahramanlarından Belözoğlu, Meler'den defalarca özür dilediğini açıkladı. Ancak görüntülerde ses olmadığı için ikili arasında geçen diyaloğun içeriği belirsizliğini koruyor.
Emre Belözoğlu tecrübeli hakeme yanıt verdi: Koridorda üç kez kendisinden özür diledim. Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana 'Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz' dedi. Hiçbir maça bir planla çıkmadım. Beni bilen bilir; kendi işimi kendim hallederim, kimseyi kullanmam. Sayın başkanımız da kimsenin lafıyla iş yapmaz.