Malang Sarr pazarlığı: Beşiktaş, Fransız stoperin menajerleri ile bir araya geldi

UEFA Konferans Ligi'nden elenen ve Süper Lig'de de şampiyonluk yarışında 14 puan geriye düşen Beşiktaş'ta devre arasında kadroda revizyon yaşanacak. Öncelikle stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta Malang Sarr ile görüşmeler başladı.
UEFA Konferans Ligi'nden elenen ve Süper Lig'de de şampiyonluk yarışında 14 puan geriye düşen Beşiktaş'ta devre arasında kadroda revizyon yaşanacak. Öncelikle stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta Malang Sarr ile görüşmeler başladı.
TEMSİLCİLERİYLE PAZARLIK
İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen ve kulübüyle 1.5 yıllık kontratı bulunan futbolcunun menajerleri dün İstanbul'a geldi. Sarr'ın menajerlerinin oyuncunun geleceği ve beklentisini anlattığı ve taraflar arasındaki pazarlıkların süreceği öğrenildi.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan 24 yaşındaki Malang Sarr, geçen sezonu Monaco'da kiralık geçirmişti. Chelsea'de düzenli olarak forma şansı bulamayan futbolcunun Beşiktaş'a sıcak bakabileceği konuşuluyor. Bu sezon maç oynamayan Sarr, kariyerinde ise 176 karşılaşmaya çıktı ve 4 gol, 3 asist kaydetti.
KARTAL TELAFİ PEŞİNDE
Haftaya averajla 5. sırada giren Beşiktaş, Alanya karşısında Fenerbahçe yenilgisini telafi etmek istiyor. Kartal, gözünü 3 puana dikmiş durumda.