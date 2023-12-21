Malang Sarr pazarlığı: Beşiktaş, Fransız stoperin menajerleri ile bir araya geldi

UEFA Konferans Ligi'nden elenen ve Süper Lig'de de şampiyonluk yarışında 14 puan geriye düşen Beşiktaş'ta devre arasında kadroda revizyon yaşanacak. Öncelikle stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta Malang Sarr ile görüşmeler başladı.

TEMSİLCİLERİYLE PAZARLIK

İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen ve kulübüyle 1.5 yıllık kontratı bulunan futbolcunun menajerleri dün İstanbul'a geldi. Sarr'ın menajerlerinin oyuncunun geleceği ve beklentisini anlattığı ve taraflar arasındaki pazarlıkların süreceği öğrenildi.