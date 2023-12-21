İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Sarıalioğlu bombaladı: "Yine olsa yine yaparım"

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Trabzonspor maçında takımı sahadan çekmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayların Trabzonspor maçına denk gelmesinin tesadüf olduğunu söyleyen İstanbulspor Başkanı, "Çünkü bu maça rastladı. Yani bir VAR 5 dakikada karar veremiyorsa 73'üncü dakikada maçtan çekiyorsak bunun sorumlusu hakemler ve TFF. Bunlar biz değiliz. Benden fazla kimse Trabzonlu olamaz. Ben Trabzonluluğumu hiçbir şeye değişmem. Ama İstanbulspor'un sahibiyiz. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz" dedi.

PRİM VERECEĞİM!

Aynı durum tekrar yaşansa yine aynı şeyi yapacağını belirten Sarıalioğlu, takıma galibiyet primi vereceğini söyleyerek şöyle konuştu: "Ben doğruyu yaptığıma inanıyorum. Sonucu ne olursa olsun. Tek özür dilemem gereken, sporcular ve teknik heyetimdir. Hepsinin bu maçta galip gelirlerse prim hakları vardı. Galip gelmiş gibi prim vereceğim."