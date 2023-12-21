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Galatasaray ecel terleri döktüğü maçta Karagümrük'ü sahasında tek golle mağlup etti

Galatasaray, 41’de Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle galibiyete uzandı. F.Bahçe derbisi için geri sayıma başladı. Öte yandan ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Aralık 2023 Güncelleme 21 Aralık 2023, 07:01
Galatasaray ecel terleri döktüğü maçta Karagümrük’ü sahasında tek golle mağlup etti

Galatasaray, Karagümrük engelini tek golle aştı: 1-0. Karagümrük 15. dakikada tehlikeli geldi. Can Keleş'in dar açıdan sert şutunda, kaleci Günay topu güçlükle kornere çeldi. 34'te Rothen'in uzaktan sert şutu az farkla dışarı çıktı. İlk yarıda hücumda istedikleri yapamayan Aslan, 41'de golü buldu. Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda Emre, topu sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Kerem Aktürkoğlu bu hatayı affetmedi: 1-0.

GÜNAY GOLE İZİN VERMEDİ
42'de Karagümrüklü Mendes, Rohden ile yaptığı duvar pasının ardından kaleye yöneldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mendes, Günay'ı geçemedi. 64'te Abdülkerim'in uzun pasında sağ kanatta topu alan Ziyech dışarıdan gelen Bakambu'ya çevirdi. Bakambu'nun vuruşu yandan dışarı gitti. 75'te Kerem Aktürkoğlu yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı. 1 dakika sonra Karagümrük Can, Günay'la karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı. Galatasaray, kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

KEREM EVİNDE BİR BAŞKA!
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Rams Park'ı çok seviyor. Sarı- Kırmzılılar'ın milli oyuncusu, Süper Lig'de 5. golünü kaydetti. Kerem, 5 golün 4'ünü iç sahada kaydetti. Eylül ayından (2 maç) bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol atan Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük'e rakip olduğu son iki lig karşılaşmasında da ağları havalandırdı.



ÇİFTE PENALTI İTİRAZI
G.Saray maçın 67. dakikasında penaltı bekledi. Torreira, Veseli'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Uruguaylı yıldız bu pozisyonda ayağına basıldığını iddia etti. 54. dakikada ise Karagümrük penaltı itirazı yaptı. Levent'in son çizgiye inip içeriye ortasında Günay Güvenç topu elinden kaçırdı. Topa hareketlenen Mendes, Barış Alper'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karagümrük cephesi penaltı bekledi.



ÇOK DAHA İYİ OYNAMALIYIZ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, "Daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Derbiyi düşünmek... Kart görmemek, sakatlık.. Maçlardan öncesi zorluklardan. İki takım aynı puanda. Orada bunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. 2. golü de bulabilirdik, skor 1-1'e de gelebilirdi. Kötü de oynayarak kazanmak önemli. Derbide elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

DEMİRBAY SINIFI GEÇTİ
Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlayan Kerem Demirbay, ortaya koyduğu performansla alkışlandı. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golde payı olan yıldız oyuncunun pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde 11'de yer alıp almayacağı merak konusu.

BARIŞ YİNE SOL BEKTE!
Cimbom'da hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz, dün gece oynanan Karagümrük maçında da sol bekte görev aldı. Bilindiği gibi Teknik Direktör Okan Buruk, Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarında da Barış Alper Yılmaz'ı savunmanın solunda oynatmıştı.

NELSSON 'DALYA' DEDİ
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Sarı- Kırmızılı formayla 100. resmi maçına Karagümrük karşısında çıktı. Nelsson, 3. sezonunu geçirdiği Cimbom'da 80 lig maçında görev yaptı. Sarı-Kırmızılılar'da Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.

GÜNAY İLK KEZ 11'DE
G.Saray'da sarı kart cezalısı Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç görev yaptı. Sezon başında transfer edilen tecrübeli kaleci, Sarı-Kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de forma giydi. Günay, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

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