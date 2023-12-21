Galatasaray ecel terleri döktüğü maçta Karagümrük’ü sahasında tek golle mağlup etti





ÇOK DAHA İYİ OYNAMALIYIZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, "Daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Derbiyi düşünmek... Kart görmemek, sakatlık.. Maçlardan öncesi zorluklardan. İki takım aynı puanda. Orada bunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. 2. golü de bulabilirdik, skor 1-1'e de gelebilirdi. Kötü de oynayarak kazanmak önemli. Derbide elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.



DEMİRBAY SINIFI GEÇTİ

Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlayan Kerem Demirbay, ortaya koyduğu performansla alkışlandı. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golde payı olan yıldız oyuncunun pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde 11'de yer alıp almayacağı merak konusu.



BARIŞ YİNE SOL BEKTE!

Cimbom'da hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz, dün gece oynanan Karagümrük maçında da sol bekte görev aldı. Bilindiği gibi Teknik Direktör Okan Buruk, Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarında da Barış Alper Yılmaz'ı savunmanın solunda oynatmıştı.



NELSSON 'DALYA' DEDİ

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Sarı- Kırmızılı formayla 100. resmi maçına Karagümrük karşısında çıktı. Nelsson, 3. sezonunu geçirdiği Cimbom'da 80 lig maçında görev yaptı. Sarı-Kırmızılılar'da Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.



GÜNAY İLK KEZ 11'DE

G.Saray'da sarı kart cezalısı Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç görev yaptı. Sezon başında transfer edilen tecrübeli kaleci, Sarı-Kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de forma giydi. Günay, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

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