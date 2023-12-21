Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi taraftar kararı!

Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne olacak. Lider Fenerbahçe, aynı puanda bulunan ezeli rakibi Galatasaray ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Her derbi öncesi olduğu gibi merak edilen konulardan birisi de deplasman taraftarının maça alınıp alınmayacağıydı.

Valilik, konuya ilişkin açıklama yayınladı. Buna göre Galatasaray taraftarı derbideki yerlerini alabilecek.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde;



"İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçına 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir."