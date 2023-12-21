Altın kafa Onuachu ligde fırtına estirdi: İstanbulspor deplasmanında attığı golle kalitesini konuşturdu

KAÇ MAÇ OLACAĞI FARK ETMEZ

Beşiktaş'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay, 27 Aralık'ta yönetimle yapacağı görüşme için, "Benim için 2 maç, 3 maç, 6 maç, 10 maç fark etmez" dedi. Kartal'da hedeflerin hiç bitmeyeceğini dile getiren deneyimli hoca, "Hem Alanya hem de Hatay'ı yenmemiz lazım" diye konuştu. Ayrıca Çalımbay, transfer için de " 3-4 oyuncu alınırsa her şey bambaşka olur" dedi.

GOL SESİ ÇIKMADI

Süper Lig'de Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. 3'te Bytyqi'nin şutunda top auta gitti. 16'da Assombalonga'nın, 20'de Gökhan Gül'ün vuruşu auta gitti. 51'de Fall kaleyi denedi ama olmadı. 55'te Omeruo'nun kafa vuruşunu Ataberk kornere çeldi. 75'te Aytaç'ın şutunda yine Ataberk devleşti. Maçta gol olmadı: 0-0.





FENERBAHÇE BEKO ZALGIRIS'I YIKTI

THY Avrupa Ligi'nde nefis bir maç geride kaldı. F.Bahçe, ilk periyotta Zalgiris'in üçlüklerini engelleyemedi ve 22-26 geride kapattı. 2. periyotta, F.Bahçe, soyunma odasına 37-48 yenik girdi. Sarı-Lacivertliler, son bölüme 56-62 geride girdi. Son çeyrekte 64-62 üstünlüğü alan F.Bahçe, 4 dakika kala 75-68 öne geçti. Kalan bölümde etkili savunma yapan F.Bahçe 80-78 galip ayrıldı. Tyler Dorsey 19 sayıyla yıldızlaştı.





FUTBOLCUDAN UÇAN TEKME: 5 KIRMIZI

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında oynanan Diyarbekirspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yendi. Konuk takımda Bünyamin Gezer, attığı golden sonra taraftara doğru bir hareket yapınca gerginlik yaşandı. Çıkan olaylarda Bursasporlu bir futbolcu hakem Burak Taşkınsoy'a uçan tekme attı. Olaylarda hakem, 3'ü Diyarbekirspor oyuncusu olmak üzere 5 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. TEPKİSİ TFF VE MHK'YE KARŞI

Ligde tartışma yaratan İstanbulspor maçıyla ilgili Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen'den açıklama geldi. Sürmen, "Ecmel Sarıalioğlu'nun tepkisi TFF ve MHK'ye karşıydı. Keşke bizim maçta olmasaydı. Çivisi çıkmış futbol dünyamızda sadece kurumlardakilerin değişmesine değil, futbol ahlakının yerleşmesine umarım katkı sağlar" dedi.



SÜPER LİG'DE 3 HEYECAN

Trendyol Süper Lig'de bugün heyecan 3 maçla devam edecek. 17.00'de Rizespor- Pendikspor ve Samsunspor-Konyaspor karşılaşmaları oynanacak. 20.00'de Ankaragücü'nün konuğu Hatayspor olacak.



SANTO İLE 2.5 YILLIK İMZA

İngiliz ekibi Nottingham Forest, 49 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Nuno Espirito Santo ile 2.5 yıllık kontrat yaptı. Ligde 17. sırada bulunan Forest, Santo ile ilk maçına Bournemouth karşısında çıkacak.



NEYMAR'DAN KÖTÜ HABER

Dizinden ameliyat olan Brezilyalı yıldız Neymar ile ilgili resmi açıklama geldi. Sol diz ön çapraz bağı ile menisküs problemi yaşayan Neymar, 20 Haziran-14 Temmuz arasındaki Copa America'da yer alamayacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN