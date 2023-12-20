Muslera Uruguay yolcusu! Galatasaray’ın 1 numarası için Uruguay’dan flaş bir iddia ortaya atıldı

Galatasaray'a 2011 yazında transfer olan ve elde ettiği başarılarla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Muslera ile ilgili ülkesinden flaş bir transfer iddiası geldi.







Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan tecrübeli eldiven için Uruguay ekibi Nacional'e yakınlığı ile bilinen gazeteci Gonzalo Corbo, tecrübeli kalecinin sözleşmesinin bitiminin ardından ülkesine döneceğini ileri sürdü.