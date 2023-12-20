Kartal’da Klose formülü! Beşiktaş teknik direktörlük için Alman ekolü üzerinde duruyor | Genç hocaya teklif yapılacak

Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini devre arasına kadar uzatan Beşiktaş'la ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Siyah-Beyazlılar'ın Alman Teknik adam Hansi Flick ile görüşme yapacağı öne sürüldü.







Ancak Alman çalıştırıcının sağlık sorunları nedeniyle bu sezon görev yapamayacağı belirtiliyor. Beşiktaş'ın da bu noktada başka bir formül düşündüğü öğrenildi. Kara Kartal'ın Miroslav Klose'yi göreve getirmeyi planladığı ifade edildi.