Süper Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu oluyor.

Sarı lacivertlilerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi moral depolamak ve liderliğini sürdürmek. Kayserispor ise 7 haftalık yenilmezlik serisini dev rakibi karşısında da sürdürmenin peşinde.

Kayserispor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Kayserispor :

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK



Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Samet Akaydın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Edin Dzeko ile Miha Zajc ve Ryan Kent zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.



İRFAN VE CRESPO SINIRDA



Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.

FARKLI SKORLAR



İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0'lık skorla aldı. 20 Şubat 2005'te Kadıköy'de oynanan müsabaka en farklı galibiyet olarak oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında İstanbul'da oynanan lig maçları, en gollü (3-3) karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMEDİ



Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 7 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 19 puan topladı. Dış sahada Galatasaray ile birlikte en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, 7 maçın 6'sında ise kalesini gole kapattı.

FENERBAHÇE LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI



Süper Lig'de ilk 15 hafta itibarıyla en yüksek puan aldığı sezonlardan birini yaşayan Fenerbahçe, geride kalan 15 haftanın 14'ünde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 40 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 12 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

KAYSERİSPOR'DAN 7 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ



Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde çıkışını sürdüren Kayserispor, son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ile 19 puan topladı. Ligde 3. sıraya kadar yükselen Kayseri ekibi sahasında ise mağlubiyet yaşamadı. İç sahada 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.