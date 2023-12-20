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Galatasaray Karagümrük'ü tek golle geçti!

Süper Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirvenin ortağı Galatasaray sahasında Karagümrük ile karşılaştı. Aslan oldukça zorlandığı maçta sahadan 1-0 galip ayrılmasını bildi ve Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 18:53 Güncelleme 20 Aralık 2023, 21:56
Galatasaray Karagümrük’ü tek golle geçti!

Süper Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirvenin ortağı Galatasaray sahasında Karagümrük ile karşılaştı.

Galatasaray Karagümrük’ü tek golle geçti!

Aslan oldukça zorlandığı maçta sahadan 1-0 galip ayrılmasını bildi ve Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü.

Galatasaray Karagümrük’ü tek golle geçti!

Galatasaray'a galibiyeti getiren gol Kerem Aktürkoğlu'dan geldi. Bu sonucun ardından puanını 43'e yükselten Aslan, derbi öncesi Fenerbaheçe ile puanları eşitledi.

Galatasaray Karagümrük’ü tek golle geçti!

GÜNAY GÜVENÇ İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç görev yaptı.

Galatasaray Karagümrük’ü tek golle geçti!

Sezon başında transfer edilen tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de forma giydi.

Galatasaray Karagümrük’ü tek golle geçti!

Günay Güvenç, daha önce Kasımpaşa ile oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.

Galatasaray Karagümrük’ü tek golle geçti!

SANCHEZ KADRODA YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada, Kolombiyalı futbolcunun tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Sarı-kırmızılı takımda göğüs kasındaki kopma nedeniyle ameliyat edilen Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

Galatasaray Karagümrük’ü tek golle geçti!

BARIŞ ALPER YILMAZ YİNE SOL BEKTE

Galatasaray'da hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında da sol bekte görev aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında da Barış Alper Yılmaz'ı savunmanın solunda oynatmıştı.

Galatasaray Karagümrük’ü tek golle geçti!

NELSSON 100. RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma altında 100. resmi maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı.

Danimarkalı futbolcu, üçüncü sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda daha önce Süper Lig'de 79, Avrupa kupalarında 17 ve Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 99 maçta görev yaptı.

Galatasaray Karagümrük’ü tek golle geçti!

BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 6 değişiklikle sahada yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle oynanan maçta görev alan oyunculardan Fernando Muslera, Davinson Sanchez ve Angelino kadroda yer almazken, Kaan Ayhan, Tete ve Wilfried Zaha da yedeğe çekildi.

Teknik direktör Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçında bu futbolcuların yerlerine Günay Güvenç, Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech ve Dries Mertens'e görev verdi.

Galatasaray Karagümrük’ü tek golle geçti!

MAÇIN HAKEMLERİNE ÇİÇEK VERİLDİ

Karşılaşma öncesi maçın hakemleri Tugay Kaan Numanoğlu ve yardımcılarına çiçek verildi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, saha içinde hakemlere çiçek takdim etti.

Galatasaray Karagümrük’ü tek golle geçti!

ŞOTA ARVELADZE KARAGÜMRÜK'TE İLK MAÇINDA

Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörü Şota Arveladze yönetimindeki ilk sınavını Galatasaray karşısında verdi.

Kırmızı-siyahlı takımda hafta içinde görevine son verilen Alparslan Erdem'in yerine Gürcü teknik adam göreve getirilmişti.

Şota Arveladze daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

Galatasaray Karagümrük’ü tek golle geçti!
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