NELSSON 100. RESMİ MAÇINA ÇIKTI



Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma altında 100. resmi maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı.



Danimarkalı futbolcu, üçüncü sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda daha önce Süper Lig'de 79, Avrupa kupalarında 17 ve Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 99 maçta görev yaptı.

BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 6 değişiklikle sahada yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle oynanan maçta görev alan oyunculardan Fernando Muslera, Davinson Sanchez ve Angelino kadroda yer almazken, Kaan Ayhan, Tete ve Wilfried Zaha da yedeğe çekildi.



Teknik direktör Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçında bu futbolcuların yerlerine Günay Güvenç, Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech ve Dries Mertens'e görev verdi.

MAÇIN HAKEMLERİNE ÇİÇEK VERİLDİ



Karşılaşma öncesi maçın hakemleri Tugay Kaan Numanoğlu ve yardımcılarına çiçek verildi.



Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, saha içinde hakemlere çiçek takdim etti.





ŞOTA ARVELADZE KARAGÜMRÜK'TE İLK MAÇINDA



Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörü Şota Arveladze yönetimindeki ilk sınavını Galatasaray karşısında verdi.



Kırmızı-siyahlı takımda hafta içinde görevine son verilen Alparslan Erdem'in yerine Gürcü teknik adam göreve getirilmişti.



Şota Arveladze daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı.