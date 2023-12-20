F.Bahçe Batshuayı’nin alternatifini Ada’da buldu! Zambiyalı golcü Patson Daka’nın menajeri ile temasa geçildi

Daka'nın menajeriyle iletişime geçildiği de gelen haberler arasında. 2021 yılından bu yana Leicester forması giyen Daka'nın sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında gösterilen Zambiyalı santrforu Fenerbahçeli kurmayların satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği iddia edildi. Daka, Leicester takımına 30 milyon Euro bonservis bedeli ile katılmıştı. 25 yaşında 1.83 boyunda olan Patson Daka 35 kez Zambiya Milli Takım formasını giydi ve 12 gole imza attı.