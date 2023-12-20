F.Bahçe Batshuayı’nin alternatifini Ada’da buldu! Zambiyalı golcü Patson Daka’nın menajeri ile temasa geçildi

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Michy Batshuayi'nin ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı-Lacivertli kurmayların İngiltere Championship'te Leicester City formayı giyen Zambiyalı santrfor Patson Daka'yı listesine aldığı öğrenildi.
Daka'nın menajeriyle iletişime geçildiği de gelen haberler arasında. 2021 yılından bu yana Leicester forması giyen Daka'nın sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor.
PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında gösterilen Zambiyalı santrforu Fenerbahçeli kurmayların satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği iddia edildi. Daka, Leicester takımına 30 milyon Euro bonservis bedeli ile katılmıştı. 25 yaşında 1.83 boyunda olan Patson Daka 35 kez Zambiya Milli Takım formasını giydi ve 12 gole imza attı.