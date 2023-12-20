Cimbom Konstantelias’a kancayı taktı! Oyuncu için yeni hamle...

KAYSERİ''DE YOK DERBİDE SAHADA
Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun sakatlığı sonrasında açıklamada bulundu. Paylaşılan mesajda "Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır" denildi. Dün takımdan ayrı çalışan Bosna Hersekli santrforun Kayserispor deplasmanında riske edilmeyeceği ancak Galatasaray derbisinde ise sahada olacağı öğrenildi. Bu arada Fenerbahçe X hesabından Dzeko ile ilgili paylaşım yaptı. Dzeko'nun antrenman sahasındaki fotoğrafının paylaşıldığı mesajda "Endişeye mahal yok" başlığı kullanıldı.
FENER TAKTİK ÇALIŞTI
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Mondihome Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde taktik ağırlıklı geçen antrenmanın ardından Fenerbahçe özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.
KAYSERİ'DE ZORLU BULUŞMA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve 17.00'de başlayacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Avrupa'da grubundan lider çıkan, ligde de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Sarı-Lacivertliler, Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertliler'de kart cezalısı Samet Akaydın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Becao, Zajc ve Dzeko oynayamayacak.
FENER'DE SARI ALARM
Fenerbahçe'de bugünkü Kayserispor maçı öncesinde İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan her iki oyuncu Kayseri'de kart görürse Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularını gereksiz kart görmemeleri hususunda uyardı. Beşiktaş derbisinde gördüğü kartla cezalı duruma rdüşen Samet Akaydın ise cezasını Kayseri'de tamamlayacak.
ANTALYA'NIN RAKİBİ KASIMPAŞA
Süper lig'de bugün 1 maç daha oynanacak. Bitexen Antalyaspor saat 20.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak.
ALPEREN 24 SAYI ATTI
NBA'de Houston Rockets, normal süresi 122-122 biten maçta Cleveland Cavaliers'a uzatmada 135-130 yenildi. Alperen Şengün'ün 24 sayı, 8 ribaund ve 6 asistlik performansı Houston'a yetmedi.
RALLİDE FİNAL İSTANBUL'DA
Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son yarışı olan 43. İstanbul Rallisi, 22-24 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Rallide, 45 otomobil ve 90 sporcu yarışacak.
F.BAHÇE İLE EFES SAHNEDE
THY EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko, 20.30'da Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise 22.30'da Almanya'da Bayern Münih deplasmanında sahne alacak.
MERSİN'DE SATRANÇ HEYECANI
Türkiye Satranç Federasyonu ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (ROSATOM) iş birliğiyle düzenlenen 2. ROSATOM Bölge Satranç Turnuvası'nın final müsabakaları 16 Aralık'ta M ersin Satranç Merkezi'nde yapıldı.