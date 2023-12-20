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Cimbom Konstantelias'a kancayı taktı! Oyuncu için yeni hamle...

G.Saray, daha önce de gündeme gelen Yunan yıldız Giannis Konstantelias için yeni bir hamle daha yapacak. İşte sizler için derlediğimiz 20 Aralık tarihli TAKVİM yurttan ve dünyadan spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Aralık 2023 Güncelleme 20 Aralık 2023, 07:00
Cimbom Konstantelias’a kancayı taktı! Oyuncu için yeni hamle...

G.Saray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'ta forma giyen 10 numara Giannis Konstantelias için yeni bir hamle yapma kararı aldı. Cimbom, geçtiğimiz aylarda genç yetenek için PAOK'un kapısını çalmış ancak sonuç alamamıştı. Yunan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki orta sahanın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Bu sezon 27 maçta forma giyen Konstantelias, 6 gol atarken 3 de asist yaptı. Yunanistan Milli Takımı'nda 4 kez forma giyen genç yıldız 1 kez fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncuyu Galatasaray dışında Avrupa'nın dev kulüpleri de yakından takip ediyor. Transfermart'a göre 2022 yılında 400 bin Euro değerinde olan Yunan yıldızın şimdiki değeri ise 8 milyon Euro.


ASLAN'IN KARAGÜMRÜK SINAVI
G.Saray, F.Bahçe deplasmanına kayıpsız çıkma peşinde. Cimbom, Süper Lig'in 17. haftasında Karagümrük'ü konuk edecek. Ligde oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan Okan Buruk'un öğrencileri topladığı 40 puan ve averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor. Sakatlığı bulunan Sergio Oliveira'nın yanı sıra kart cezalısı Muslera forma giyemeyecek. Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Sacha Boey ve Davinson Sanchez, kart görmesi halinde F.Bahçe derbisini kaçıracak.


OLIVEIRA'YA OPERASYON
Göğüs kasında kopma meydana gelen Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira ameliyat edildi. Oliveira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ameliyat tamam. Galatasaray'a ve Yener İnce'ye açık fikirli oldukları, Portekiz'de iyileşme kararıma güvendikleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


DEMİR 2 DAKİKADA DÖNDÜ
ÜPER Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi 17'de Arda Kızıldağ, 54'te Lazar Markovic ile 2-0 öne geçti. Adana Demirspor ise 71'de Emre Akbaba ve 73'te Babajide Akintola'nın golleriyle durumu 2-2'ye getirdi. Takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.




BAŞAKŞEHİR 3'LÜK ATTI
Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, Sivasspor'u 1-0 geri düşüp 3-1 yendi. Açılışı Saiz yaptı. Piatek 2 penaltı golü attı. Pelkas fişi çekti.


5 OYUNCU TAKIMA DÖNDÜ
Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sona ermeye başladı. Son olarak İsviçre'de Lugano maçına birçok eksikle çıkan Beşiktaş'ta 5 oyuncunun tedavisi tamamlandı. Rashica, Masuaku, Mert Günok, Colley ve Rebic takıma döndü. Siyah-Beyazlılar'da Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın tedavileri ise devam ediyor.


ALANYA MESAİSİ SÜRÜYOR
Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan maçlarla sona erdi. Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını bgün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.



SAKARYA 3 PUANI 3 GOLLE KAPTI
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor, Tuzlaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Roshi, 52'de Del Valle ve 90+4'te Ali Ülgen kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı 38'de Gökhan'dan geldi. Sakaryaspor bu sonuçla 29 puana yükselirken Tuzlaspor ise 13 puanda kaldı.



BÖYLE ŞEYLER OLUYOR FUTBOLUN İÇİNDE VAR
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen ödül töreninde, Süleyman Seba özel ödülünün sahibi oldu. Çalımbay, Alanya ve Hatay maçları için "İkisini de kazanmamız gerekiyor" dedi. Çalımbay kadro dışı bırakılan futbolcular ile ilgili de "Bir tek bizde olan bir durum değil. Böyle şeyler oluyor. Futbolun içinde var. Burada en önemlisi kulübün menfaati. Yönetim karar verdi" diye konuştu.




KAYSERİ''DE YOK DERBİDE SAHADA
Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun sakatlığı sonrasında açıklamada bulundu. Paylaşılan mesajda "Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır" denildi. Dün takımdan ayrı çalışan Bosna Hersekli santrforun Kayserispor deplasmanında riske edilmeyeceği ancak Galatasaray derbisinde ise sahada olacağı öğrenildi. Bu arada Fenerbahçe X hesabından Dzeko ile ilgili paylaşım yaptı. Dzeko'nun antrenman sahasındaki fotoğrafının paylaşıldığı mesajda "Endişeye mahal yok" başlığı kullanıldı.



FENER TAKTİK ÇALIŞTI
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Mondihome Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde taktik ağırlıklı geçen antrenmanın ardından Fenerbahçe özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.


KAYSERİ'DE ZORLU BULUŞMA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve 17.00'de başlayacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Avrupa'da grubundan lider çıkan, ligde de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Sarı-Lacivertliler, Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertliler'de kart cezalısı Samet Akaydın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Becao, Zajc ve Dzeko oynayamayacak.


FENER'DE SARI ALARM
Fenerbahçe'de bugünkü Kayserispor maçı öncesinde İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan her iki oyuncu Kayseri'de kart görürse Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularını gereksiz kart görmemeleri hususunda uyardı. Beşiktaş derbisinde gördüğü kartla cezalı duruma rdüşen Samet Akaydın ise cezasını Kayseri'de tamamlayacak.

ANTALYA'NIN RAKİBİ KASIMPAŞA
Süper lig'de bugün 1 maç daha oynanacak. Bitexen Antalyaspor saat 20.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak.


ALPEREN 24 SAYI ATTI
NBA'de Houston Rockets, normal süresi 122-122 biten maçta Cleveland Cavaliers'a uzatmada 135-130 yenildi. Alperen Şengün'ün 24 sayı, 8 ribaund ve 6 asistlik performansı Houston'a yetmedi.


RALLİDE FİNAL İSTANBUL'DA
Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son yarışı olan 43. İstanbul Rallisi, 22-24 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Rallide, 45 otomobil ve 90 sporcu yarışacak.

F.BAHÇE İLE EFES SAHNEDE
THY EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko, 20.30'da Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise 22.30'da Almanya'da Bayern Münih deplasmanında sahne alacak.


MERSİN'DE SATRANÇ HEYECANI
Türkiye Satranç Federasyonu ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (ROSATOM) iş birliğiyle düzenlenen 2. ROSATOM Bölge Satranç Turnuvası'nın final müsabakaları 16 Aralık'ta M ersin Satranç Merkezi'nde yapıldı.

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