Cimbom Konstantelias’a kancayı taktı! Oyuncu için yeni hamle...

ALANYA MESAİSİ SÜRÜYOR Beşiktaş, Süper Lig 'de Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan maçlarla sona erdi. Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını bgün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.





BÖYLE ŞEYLER OLUYOR FUTBOLUN İÇİNDE VAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen ödül töreninde, Süleyman Seba özel ödülünün sahibi oldu. Çalımbay, Alanya ve Hatay maçları için "İkisini de kazanmamız gerekiyor" dedi. Çalımbay kadro dışı bırakılan futbolcular ile ilgili de "Bir tek bizde olan bir durum değil. Böyle şeyler oluyor. Futbolun içinde var. Burada en önemlisi kulübün menfaati. Yönetim karar verdi" diye konuştu.