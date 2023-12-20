Artık futbol kalmadı! İstanbulspor-Trabzonspor maçı yarıda kaldı | İstanbulspor başkanı takımını sahadan çekti!



TEPKİMİZ TFF'YE!

İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral, "Tepkimiz kesinlikle Trabzonspor'a değildi. İstanbulspor ligin başından beri haksızlığa uğruyor. Bu insanlara artık bir 'dur' denmeli. Kendisi 'yeter' diyor ama biz ona 'yeter' diyoruz" dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz hafta Halil Umut Meler olayı sonrası, "Yeter artık" ifadelerini kullanmıştı.



SAYGIYLA KARŞILIYORUZ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a konuştu. Doğan, "İstanbulspor maç öncesinde bizi yemekte ağırladı, misafir etti. Ecmel Bey zaten Trabzonlu, bizim de iyi ağabeyimiz. Yönetimler arasında hiçbir sıkıntı yok. Bizi çok güzel ağırladılar. Maçın gidişatı esnasında bir pozisyon gelişti, ben tekrarını izleyemedim, konunun bu maçla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ecmel Bey'in daha önce bildirdiği hakemlerle ilgili şikayeti vardı. Bugün öyle bir pozisyon gelişti. Bana da dönüp, "Hakkını helal et, sizinle alakalı değil, ben artık yapılanları kaldıramıyorum" şeklinde bir şey söyledi" diye konuştu.





HÜKMEN YENİLGİ VE PUAN SİLME CEZASI

İstanbulspor'un sahadan çekilmesi sonucu alacağı ceza belli. Sarı-Siyahlılar, Trabzonspor karşılaşmasında hükmen mağlubiyet yaşayacak. Ayrıca İstanbulspor'un 3 puanı da silinecek. İstanbulspor, diğer yandan hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorunda kalacak. İstanbulspor bu sezon bir daha sahadan çekilir veya maça çıkmazsa küme düşürülecek.



SAYGIYI TEKRAR YAKALAMALIYIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Değişik bir gün yaşanıyor. Üzücü. Bundan sonrası TFF'nin vereceği karar. Birbirimize karşı saygıyı tekrar yakalayabilirsek birçok şeyi değiştirebiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN