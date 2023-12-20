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Artık futbol kalmadı! İstanbulspor-Trabzonspor maçı yarıda kaldı | İstanbulspor başkanı takımını sahadan çekti!

Geçen hafta Faruk Koca, Halil Umut Meler’e yumruk atmış ortalık karışmıştı. Dün ise İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor 2-1 öne geçtikten sonra takımı sahadan çekti. Lige yeni bir bomba daha düştü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Aralık 2023 Güncelleme 20 Aralık 2023, 07:00
Artık futbol kalmadı! İstanbulspor-Trabzonspor maçı yarıda kaldı | İstanbulspor başkanı takımını sahadan çekti!

Süper Lig'de bir skandal daha yaşandı. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü- Rize maçı sonrası sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. TFF, liglere 1 hafta ara verirken sorumlulara ceza yağmıştı. Henüz olayın kokusu tazeyken bir bomba daha patladı. İstanbulspor- Trabzonspor maçında liglerde ender görülen bir olay daha yaşandı.

HAKEM SADECE DİNLEDİ
Maçın 68. dakikasında Loshaj, rakip ceza sahasında Mendy ile çarpışarak yerde kaldı. Pozisyonun devamında Onuachu topu ağlara yolladı ve Trabzonspor 2-1 öne geçti. İstanbulsporlu futbolcular pozisyona itiraz etti. Hakem Ali Şansalan, VAR hakemi Serkan Tokat ile iletişime geçti. VAR'dan, Şimşek'e pozisyonun 'çarpma' olduğunu söylendi.

Şimşek de golü verdi. Bu andan sonra İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya girerek futbolcularına soyunma odasına gitme talimatını verdi. Birçok futbolcu maçı bırakmak istemese de Başkan Sarıalioğlu, kararında ısrar etti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sahaya inip ikna etmeye çalıştı fakat başarılı olamadı.



DELI AYAĞINA KAPANDI
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya girip takımı sahadan çekme kararı verdikten sonra oyunculardan birçoğu soyunma odasına girmek istemedi. İstanbulspor'un Simon Deli, Başkan Sarıalioğlu'nun önünde dizlerinin üzerine çöktü ve maça devam etmek istediklerini söyledi. Başkanını çok ısrar eden Simon Deli ne yaptıysa olmadı. Bu olayın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sahaya girip rakip başkanı ikna etmeye çalıştı fakat o da başarılı olamadı.


TEPKİMİZ TFF'YE!
İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral, "Tepkimiz kesinlikle Trabzonspor'a değildi. İstanbulspor ligin başından beri haksızlığa uğruyor. Bu insanlara artık bir 'dur' denmeli. Kendisi 'yeter' diyor ama biz ona 'yeter' diyoruz" dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz hafta Halil Umut Meler olayı sonrası, "Yeter artık" ifadelerini kullanmıştı.


SAYGIYLA KARŞILIYORUZ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a konuştu. Doğan, "İstanbulspor maç öncesinde bizi yemekte ağırladı, misafir etti. Ecmel Bey zaten Trabzonlu, bizim de iyi ağabeyimiz. Yönetimler arasında hiçbir sıkıntı yok. Bizi çok güzel ağırladılar. Maçın gidişatı esnasında bir pozisyon gelişti, ben tekrarını izleyemedim, konunun bu maçla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ecmel Bey'in daha önce bildirdiği hakemlerle ilgili şikayeti vardı. Bugün öyle bir pozisyon gelişti. Bana da dönüp, "Hakkını helal et, sizinle alakalı değil, ben artık yapılanları kaldıramıyorum" şeklinde bir şey söyledi" diye konuştu.



HÜKMEN YENİLGİ VE PUAN SİLME CEZASI
İstanbulspor'un sahadan çekilmesi sonucu alacağı ceza belli. Sarı-Siyahlılar, Trabzonspor karşılaşmasında hükmen mağlubiyet yaşayacak. Ayrıca İstanbulspor'un 3 puanı da silinecek. İstanbulspor, diğer yandan hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorunda kalacak. İstanbulspor bu sezon bir daha sahadan çekilir veya maça çıkmazsa küme düşürülecek.

SAYGIYI TEKRAR YAKALAMALIYIZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Değişik bir gün yaşanıyor. Üzücü. Bundan sonrası TFF'nin vereceği karar. Birbirimize karşı saygıyı tekrar yakalayabilirsek birçok şeyi değiştirebiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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