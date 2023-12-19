Şimdilik yola devam: Beşiktaş Rıza Çalımbay’ın kontratını revize etti

Beşiktaş 'ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile ilgili önemli bir karar alındı. Siyah-Beyazlı yönetim, opsiyonu dün sona eren tecrübeli hocanın kontratını 27 Aralık'a kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile önceki yönetim kurulunun yapmış olduğu sözleşme uyarınca 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler, 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak olup kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadeleri yer aldı.

Tecrübeli teknik adam bu süre zarfında iki maça çıkacak. Rıza hoca ile ilgili kesin karar Alanyaspor ve Hatayspor maçlarının ardından verilecek. Çalımbay'ın iki maçtan galibiyetle ayrılması durumunda sözleşmesinin Haziran'a kadar uzatılması bekleniyor. Kalan maçlarda kötü sonuçlar alınması halinde ise Çalımbay ile yolların ayrılacağı ifade ediliyor. Beşiktaş yönetiminin olası bir hoca değişikliği konusunda ilk tercihinin yabancı teknik direktör olacağı da gelen haberler arasında.