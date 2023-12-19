Mısırlı yıldız Mohamed Elneny menajerler aracılığıyla Galatasaray’a önerildi

Mısırlı oyuncunun İngiliz ekibi Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 2022 yılında 15 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Elneny'ye güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.

Ayrıca Elneny'nin de Türkiye'ye sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Elneny daha önce 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta 36 maçta 1 gol, 3 asist üretmişti.