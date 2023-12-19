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Mısırlı yıldız Mohamed Elneny menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi

Ocak’ta orta sahaya transfer yapacak Galatasaray’a Arsenal’den Mohamed Elneny önerildi. Mısırlı oyuncunun durumunu değerlendiren Sarı-Kırmızılı yetkililerin, son kararı Okan Buruk’a bıraktığı ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Aralık 2023 Güncelleme 19 Aralık 2023, 07:03
Mısırlı yıldız Mohamed Elneny menajerler aracılığıyla Galatasaray’a önerildi

UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Cimbom'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.

Aslan'a önerilen son ismin Arsenal'den Mohamed Elneny olduğu öğrenildi.

SON KARAR BURUK'UN
Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a menajerler aracılığıyla sunulduğu, yıldız isimle ilgili son kararın ise teknik direktör Okan Buruk'a bırakıldığı belirlendi.

Mısırlı oyuncunun İngiliz ekibi Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 2022 yılında 15 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Elneny'ye güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.

Ayrıca Elneny'nin de Türkiye'ye sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Elneny daha önce 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta 36 maçta 1 gol, 3 asist üretmişti.

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