Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Galatasaray, yeni sezon için büyük hedefler belirlemişti.
Aslan, yoluna Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek.
Galatasaray bu turda ise Sparta Prag ile eşleşti.
Sarı-kırmızılı ekip Çekya temsilcisi ile maçlarını 15-22 Şubat'ta oynanacak.
Cimbom bu turnuvada da hedefini yüksek tuttu.
Bunun için Galatasaray'da Okan Buruk, "Avrupa Ligi gruplardan gelecek takımlar olacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız oyun, bizi son 16 turuna kalma ve daha yukarılara gitme konusunda heyecanlandırmıştı ama hedefimiz, Avrupa Ligi'nde yıllar önce olduğu gibi tekrar finale gidebilmek hedefimiz." diyerek yolun sonunda kupaya uzanmak istediğini belirtti.
Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına girmiş durumda.
Cimbom, sarı-lacivertli ekibin ardından averajla 2. sırada yer alıyor.
Aslan 3 kulvarda da büyük başarı hedeflerken transfer listesini belirledi.
Galatasaray, 4 oyuncudan en az 1'ini kadrosuna katmak için büyük çaba harcıyor. İşte detaylar...
ASLAN'DA İLK HEDEF SPINAZZOLA
Sarı-kırmızılı ekip, Leonardo Spinazzola'yı devre arasında transfer etmek istiyor.
Cimbom'un sol bek mevkisinde uzun süredir yaşanan bir sorunu var.
Son yıllarda alınan Adekugbe, Angelino, Kazımcan gibi oyuncular bu soruna çözüm bulamadı ve Galatasaray'ın kanayan yarası devam etti.
Sarı-kırmızılı kurmayla İtalyan futbolcunun Cimbom'da yaşanan sıkıntılara çözüm olacağını düşünüyor ve oyuncu için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüyor.
Spinazzola'nın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
İtalyan sol bek bu sezon Roma formasıyla 15 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist yaptı.
2. HEDEF GELECEĞİN NEYMAR'I
Brezilya'da Santos'un bu sezon 111 yıl aradan sonra küme düşmesi sonrası Galatasaray, oradan fırsat transferi yapmak istiyor.
Brezilya'da siyah-beyazlı kulübün, birçok oyuncusu ile yollarını ayrılacağı düşünülürken bu oyunculardan en kuvvetli muhtemel isim Marcos Leonardo.
Cimbom'un, Brezilya Serie A ekiplerinden Santos forması giyen Marcos Leonardo ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Oyuncunun menajeri ile iletişimin kurulduğu ifade ediliyor..
1.74 boyunda olmasına rağmen oldukça güçlü bir yapıya sahip olan Leonardo, ülkesinden ayrılmaya sıcak bakıyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.
Bu sezon 49 maçta forma giyen Leonardo 21 gol ve 4 asist yaptı.
3. HEDEF MAN. CITY'Lİ GOMEZ
Galatasaray, sol bek mevkisinda sadece Spinazzola'ya bağlı kalmak istemiyor.
Bunun için sarı-kırmızılı ekip birçok alternatif futbolcuya yöneldi.
Bunlardan biri de Manchester City forması giyen Sergio Gomez...
Takımında forma giymekte zorlanan futbolcu için Galatasaray, masaya kiralık teklifi ile oturmayı düşünüyor.
Oyuncu ise daha fazla şans bulabileceği takımda oynamak istiyor.
Gomez'in güncel piyasa değeri 13 milyon Euro.
Bu sezon 7 maça çıkabilen İspanyol sol bek 1 asist yapabildi.