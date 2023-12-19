Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Galatasaray bu turda ise Sparta Prag ile eşleşti.

Bunun için Galatasaray'da Okan Buruk, "Avrupa Ligi gruplardan gelecek takımlar olacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız oyun, bizi son 16 turuna kalma ve daha yukarılara gitme konusunda heyecanlandırmıştı ama hedefimiz, Avrupa Ligi'nde yıllar önce olduğu gibi tekrar finale gidebilmek hedefimiz." diyerek yolun sonunda kupaya uzanmak istediğini belirtti.