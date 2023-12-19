SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan 3 bomba birden! 'Yeni Neymar' geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, tıpkı sezon başında olduğu gibi kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmek istiyor. Aslan, bu doğrultuda 3 yıldızı gündemine aldı. Bu isimlerden biri, 'Yeni Neymar' olarak lanse ediliyor. İşte A Spor'un duyurduğu transfer gelişmelerinin detayları ve o isimler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 11:33 Güncelleme 19 Aralık 2023, 11:33
Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Galatasaray, yeni sezon için büyük hedefler belirlemişti.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Cimbom, Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmak ve Süper Lig'de şampiyon olmak istiyordu.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Sarı-kırmızılı ekip Devler Ligi'ne 3. olarak veda etti.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Aslan, yoluna Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Galatasaray bu turda ise Sparta Prag ile eşleşti.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Sarı-kırmızılı ekip Çekya temsilcisi ile maçlarını 15-22 Şubat'ta oynanacak.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Cimbom bu turnuvada da hedefini yüksek tuttu.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Bunun için Galatasaray'da Okan Buruk, "Avrupa Ligi gruplardan gelecek takımlar olacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız oyun, bizi son 16 turuna kalma ve daha yukarılara gitme konusunda heyecanlandırmıştı ama hedefimiz, Avrupa Ligi'nde yıllar önce olduğu gibi tekrar finale gidebilmek hedefimiz." diyerek yolun sonunda kupaya uzanmak istediğini belirtti.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına girmiş durumda.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Cimbom, sarı-lacivertli ekibin ardından averajla 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Aslan 3 kulvarda da büyük başarı hedeflerken transfer listesini belirledi.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Galatasaray, 4 oyuncudan en az 1'ini kadrosuna katmak için büyük çaba harcıyor. İşte detaylar...

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

ASLAN'DA İLK HEDEF SPINAZZOLA
Sarı-kırmızılı ekip, Leonardo Spinazzola'yı devre arasında transfer etmek istiyor.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Cimbom'un sol bek mevkisinde uzun süredir yaşanan bir sorunu var.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Son yıllarda alınan Adekugbe, Angelino, Kazımcan gibi oyuncular bu soruna çözüm bulamadı ve Galatasaray'ın kanayan yarası devam etti.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Sarı-kırmızılı kurmayla İtalyan futbolcunun Cimbom'da yaşanan sıkıntılara çözüm olacağını düşünüyor ve oyuncu için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüyor.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Spinazzola'nın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

İtalyan sol bek bu sezon Roma formasıyla 15 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist yaptı.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

2. HEDEF GELECEĞİN NEYMAR'I
Brezilya'da Santos'un bu sezon 111 yıl aradan sonra küme düşmesi sonrası Galatasaray, oradan fırsat transferi yapmak istiyor.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Brezilya'da siyah-beyazlı kulübün, birçok oyuncusu ile yollarını ayrılacağı düşünülürken bu oyunculardan en kuvvetli muhtemel isim Marcos Leonardo.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Cimbom'un, Brezilya Serie A ekiplerinden Santos forması giyen Marcos Leonardo ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Oyuncunun menajeri ile iletişimin kurulduğu ifade ediliyor..

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

1.74 boyunda olmasına rağmen oldukça güçlü bir yapıya sahip olan Leonardo, ülkesinden ayrılmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Bu sezon 49 maçta forma giyen Leonardo 21 gol ve 4 asist yaptı.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

3. HEDEF MAN. CITY'Lİ GOMEZ

Galatasaray, sol bek mevkisinda sadece Spinazzola'ya bağlı kalmak istemiyor.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Bunun için sarı-kırmızılı ekip birçok alternatif futbolcuya yöneldi.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Bunlardan biri de Manchester City forması giyen Sergio Gomez...

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Takımında forma giymekte zorlanan futbolcu için Galatasaray, masaya kiralık teklifi ile oturmayı düşünüyor.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Oyuncu ise daha fazla şans bulabileceği takımda oynamak istiyor.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Gomez'in güncel piyasa değeri 13 milyon Euro.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor

Bu sezon 7 maça çıkabilen İspanyol sol bek 1 asist yapabildi.

Galatasaray’dan 3 bomba birden! ’Yeni Neymar’ geliyor
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İYİ Parti’den istifa eden İbrahim Özkan’dan mikser Ekrem itirafı! İmamoğlu’nun 2028 planlarını ağzından kaçırdı
Uğur Mumcu suikastının arka planı! Esenboğa’nın 31 yıllık sırrı! Güldal Mumcu İsrail’in tehdidini TAKVİM’e anlatmıştı...
Karmod
SON DAKİKA