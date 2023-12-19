SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe sorunu kökten çözüyor! Chelsea'nin yıldızı geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler tıpkı sezon başında olduğu gibi yıldız isimlerle takımı güçlendirmek istiyor. Kanarya bu doğrultuda Chelsea'nin yıldızını gündemine aldı. Transferin önünde engel yok. İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 09:47 Güncelleme 19 Aralık 2023, 09:47
Fenerbahçe sorunu kökten çözüyor! Chelsea’nin yıldızı geliyor

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.

Fenerbahçe sorunu kökten çözüyor! Chelsea’nin yıldızı geliyor

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda mutlu sona ulaşmayı hedefleyen sarı-lacivertliler işi sıkı tutuyor.

Fenerbahçe sorunu kökten çözüyor! Chelsea’nin yıldızı geliyor

Operasyon için düğmeye basan Kanarya'da eksik bölgelere nokta atışı transferler planlanıyor.

Fenerbahçe sorunu kökten çözüyor! Chelsea’nin yıldızı geliyor

Devre arasında önemli takviyeler yapacak olan sarı-lacivertlilerde öncelik savunma bölgesine verildi.

Fenerbahçe sorunu kökten çözüyor! Chelsea’nin yıldızı geliyor

Yıldız bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan Fenerbahçe stoper transferinde bitirici hamleyi yaptı.

Fenerbahçe sorunu kökten çözüyor! Chelsea’nin yıldızı geliyor

Bu sezon stoper bölgesinde yaşanan üst üste sakatlıklar, teknik heyetin başını ağrıttı.

Fenerbahçe sorunu kökten çözüyor! Chelsea’nin yıldızı geliyor

Rotasyonu güçlendirmek için harekete geçen Kanarya, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

Fenerbahçe sorunu kökten çözüyor! Chelsea’nin yıldızı geliyor

MALANG SARR BOMBASI!

Yönetici Selahattin Baki uzun süredir gündemde olan Malang Sarr'ın transferini bitirmek için İngiltere'ye çıkarma yaptı.

Fenerbahçe sorunu kökten çözüyor! Chelsea’nin yıldızı geliyor

Burada Chelsea ile masaya oturan Baki'nin İngiliz yetkililerle yaptığı görüşme olumlu geçti.

Fenerbahçe sorunu kökten çözüyor! Chelsea’nin yıldızı geliyor

24 yaşındaki Fransız stoperin transferinde önemli mesafe alındığı kaydedildi.

Fenerbahçe sorunu kökten çözüyor! Chelsea’nin yıldızı geliyor

Malang Sarr, 2020 yılında bedelsiz olarak Nice'den Chelsea'ye transfer oldu.

Fenerbahçe sorunu kökten çözüyor! Chelsea’nin yıldızı geliyor

Porto ve Monaco'ya kiralanan Sarr, haziran ayında İngiliz ekibine döndü.

Fenerbahçe sorunu kökten çözüyor! Chelsea’nin yıldızı geliyor

Chelsea'nin gelecek planları arasında yer almayan 24 yaşındaki futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe sorunu kökten çözüyor! Chelsea’nin yıldızı geliyor

Chelsea'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Sarr'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe sorunu kökten çözüyor! Chelsea’nin yıldızı geliyor

Fotomaç'ın haberine göre kariyerinde 189 resmi maça çıkan Malang Sarr, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe sorunu kökten çözüyor! Chelsea’nin yıldızı geliyor
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İYİ Parti’den istifa eden İbrahim Özkan’dan mikser Ekrem itirafı! İmamoğlu’nun 2028 planlarını ağzından kaçırdı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına net mesaj: Tek hedefimiz şehirlerimizi hizmetle buluşturmak
Karmod
SON DAKİKA