Fenerbahçe sorunu kökten çözüyor! Chelsea’nin yıldızı geliyor

Devre arasında önemli takviyeler yapacak olan sarı-lacivertlilerde öncelik savunma bölgesine verildi.

Yıldız bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan Fenerbahçe stoper transferinde bitirici hamleyi yaptı.

Bu sezon stoper bölgesinde yaşanan üst üste sakatlıklar, teknik heyetin başını ağrıttı.

Rotasyonu güçlendirmek için harekete geçen Kanarya, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

MALANG SARR BOMBASI!



Yönetici Selahattin Baki uzun süredir gündemde olan Malang Sarr'ın transferini bitirmek için İngiltere'ye çıkarma yaptı.