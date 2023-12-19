Fenerbahçe sorunu kökten çözüyor! Chelsea’nin yıldızı geliyor

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda mutlu sona ulaşmayı hedefleyen sarı-lacivertliler işi sıkı tutuyor.
Operasyon için düğmeye basan Kanarya'da eksik bölgelere nokta atışı transferler planlanıyor.
Devre arasında önemli takviyeler yapacak olan sarı-lacivertlilerde öncelik savunma bölgesine verildi.
Yıldız bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan Fenerbahçe stoper transferinde bitirici hamleyi yaptı.
Bu sezon stoper bölgesinde yaşanan üst üste sakatlıklar, teknik heyetin başını ağrıttı.
Rotasyonu güçlendirmek için harekete geçen Kanarya, aradığı ismi İngiltere'de buldu.
MALANG SARR BOMBASI!
Yönetici Selahattin Baki uzun süredir gündemde olan Malang Sarr'ın transferini bitirmek için İngiltere'ye çıkarma yaptı.
Burada Chelsea ile masaya oturan Baki'nin İngiliz yetkililerle yaptığı görüşme olumlu geçti.
24 yaşındaki Fransız stoperin transferinde önemli mesafe alındığı kaydedildi.
Malang Sarr, 2020 yılında bedelsiz olarak Nice'den Chelsea'ye transfer oldu.
Porto ve Monaco'ya kiralanan Sarr, haziran ayında İngiliz ekibine döndü.
Chelsea'nin gelecek planları arasında yer almayan 24 yaşındaki futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.
Chelsea'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Sarr'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
Fotomaç'ın haberine göre kariyerinde 189 resmi maça çıkan Malang Sarr, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.