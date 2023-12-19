Fenerbahçe’de Edin Dzeko endişesi: Kayserispor deplasmanında forma giyecek mi?

Bunun üzerine Başkan Sancak sert bir cevap gönderdi. Sancak, "O şeref yoksunu hadsiz ve nankör Henry'ye sorarım. Senin alacağın var mı ki başkasının alacağı kalsın. Ama merak etmesin, kulübü dahil bütün dünya kulüplerine ne kadar karaktersiz olduğunu videosuyla duyuracağız" ifadelerini kullandı.

POTADA KUPA EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nın kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi. 2 Ocak 2024 tarihinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için 4-5 Ocak 2024 tarihlerinde Balıkesir'de bir araya gelecek. Ceyrek final eşleşmeleri şu Şekilde oluştu: Fenerbahçe Alagöz Holding -Nesibe Aydın, Galatasaray Çağdaş Faktoring-ÇBK Mersin, Emlak Konut- OGM Ormanspor, Beşiktaş-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor.

SONU 2000 GİBİ OLSUN

G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sparta Prag eşleşmesi hakkında A Spor'a konuştu. Öztürk, "Avrupa'da yaptıklarımız ortada. Kolay bir kura gibi görünüyor ama bu işler belli olmuyor. Şampiyonluk adayı Manchester United, bizim grupta elendi. Bizim işimiz yabancı takımları yenmek. Genlerimizde bu var. Hocamıza ve ekibimize güveniyoruz. Bu turu geçeceğiz. Sonu tekrar 2000'i hatırlatan bir son olsun" dedi. Ayrıca Öztürk, devre arasında sol beke transfer yapmayı planladıklarını ve ligde de şampiyonluk istediklerini söyledi.



HEDEF FİNAL

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag eşleşmesini değerlendirdi. Prag'ın liginde 2 yenilgi, 1 beraberlik alıp lider olduğunu belirten Buruk, "15 Şubat'ta Avrupa'ya dönüyoruz. Güçlü bir ekip. Kolay kura değil. Takım oyunu ortaya koyuyorlar. 3'lü savunma oynuyorlar. Bizim için yeni bir deneyim olacak" dedi. Avrupa Ligi'nde yer almalarının hayırlı olduğunu belirten Buruk, "En büyük hedefim Avrupa'da kupa kazanmak. Final hayalimiz var" diye konuştu. Tecrübeli hoca takviye yapacaklarını ve takımı güçlendireceklerini ifade ederken, gönderilecekleri belirlemediklerini de sözlerine ekledi.



YILIN SPORCUSU MAURO ICARDI

Mauro Icardi, GQ Türkiye tarafından da yılın sporcusu ödülünü aldı. Arjantinli yıldız, "Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Bu ödülü burada almak çok özel. Geçen hafta çok kötü bir olay oldu. Bu açıdan kendimizi geliştirmemiz gerektiğini ve dünyayı daha iyi hale getirmemiz gerektiğini düşündüğümü söylemek isterim. G.Saray'a çok teşekkür ederim, onlar sayesinde buradayım" ifadelerini kullandı.

CİMBOM'DA YÜZLER GÜLÜYOR

Süper Lig'in 17. haftasında yarın Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına dün devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda 8'e 2 pas çalışması, savunma ve hücum organizasyonları üstünde duruldu. Ayrıca futbolcuların neşeli olması gözlerden kaçmadı.

PATRICK SCHICK İDDİASI

Beşiktaş yönetimi devre arasında yapacağı takviyelerle takımı ayağa kaldırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin Bayer Leverkusen forması giyen Çekyalı santrfor Patrik Schick'i transfer listesine eklediği iddia edildi. Devre arasında Aboubakar ile yollarını ayırmak isteyen Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu futbolcunun yerine Schick'i düşündüğü öğrenildi. Leverkusen ile kısa süre içerisinde resmi temasların başlayacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon 8 maçta 3 gol, 1 asiste imza atan 27 yaşındaki golcünün takımıyla olan kontratı 2027 yılında sona erecek.



GENÇLER SÜRE ALABİLİR

Beşiktaş'ta Lugano karşısında performanslarıyla dikkat çeken Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'nun Alanya maçında da süre alması bekleniyor.



İKİNCİ YARIYA YETİŞİYOR

Beşiktaş'ta dört gözle beklenen transferlerin yanı sıra beklenen bir diğer isim de Tayyip Talha Sanuç...Geçen sezon 2 Nisan'da Kadıköy'de oynanan derbi maçta diz çapraz bağları kopan 24 yaşındaki futbolcu, takımla çalışmalarını sürdürüyor. 9 ay sahalardan uzak kalan başarılı stoperin ikinci yarıya yetişmesi bekleniyor.

BU SEZON LİGDE TEK YENİLGİ ALDI

Sparta Prag, bu sezon istikrarlı bir performans sergiliyor. Çekya ekibi 19 haftası geride kalan ligde aldığı 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 50 puanla lider durumda bulunuyor. Danimarkalı Brian Priske'in teknik direktörlüğünü yaptığı Sparta Prag'ın en golcü ismi ise bu sezon tüm kulvarlarda 11 kez ağları sarsan Slovak kanat oyuncusu Lukas Haraslin oldu.



KOPENHAG'IN RAKİBİ MANCHESTER CITY

Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri şöyle: Porto-Arsenal, Napoli-Barcelona, PSGReal Sociedad, Inter-Atletico Madrid, PSVBorussia Dortmund, Lazio-Bayern Münih, Kopenhag-Manchester City, Leipzig-Real Madrid. ilk maçlar 13-14 ve 20-21 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart'ta oynanacak.



ROMA'YA FEYENOORD MILAN'A RENNES!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları dün çekildi. İşte eşleşmeler: Feyenoord- Roma, Milan-Rennes, Lens-Freiburg, Young Boys-Sporting Lizbon, Benfica- Toulouse, Braga-Karabağ, Sparta Prag- Galatasaray, Shakhtar-Marsilya.



REAL BETIS, DINAMO ILE KARŞILAŞACAK

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri şu şekilde: S. Graz-S. Bratislava, Servette-Ludogorets, Union SG-Frankfurt, Real Betis-Dinamo Zagreb, Olympiakos- Ferençvaroş, Ajax-Bodo Glimt, Molde- Legia Varşova ve M. Haifa-Gent.

DERBİYE YÜZDE 90 BİTİGEN

Süper Lig'de hafta sonu dev bir maç oynanacak. Şampiyonluğun büyük adaylarından Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Şampiyonluğun gidişatını belirleyecek dev maçı yönetecek hakem büyük merak konusu... Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbiyi tecrübeli hakem Abdülkadir Bitigen'in yönetmesi bekleniyor. Halil Umut Meler'in saldırıya uğraması ve psikolojik olarak iyi durumda olmaması, Mete Kalkavan ile Atilla Karaoğlan'ın formsuz olması Zorbay Küçük'ün de Kayserispor- F.Bahçe maçına atanması nedeniyle MHK'nın Abdülkadir Bitigen'e görev vermesi bekleniyor.



ARAT&KOÇ'TAN 2011 HAMLESİ

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Tüpraş Stadyumu'ndaki görüşmeye Fenerbahçeli bazı yöneticiler de katılırken, Siyah-Beyazlı yönetimin ise misafirlerini tam kadro olarak ağırladığı öğrenildi. İki başkan, 2011 Süper Kupa maçı için müracaat edeceklerini söyledi. Hasan Arat görüşme sonrası, "Tüm camialara örnek olmasını diliyorum. Kapımız herkese açık" dedi. Ali Koç ise, "Bizim buradaki ana hedefimiz sahada ve salonlarda rekabet, saha dışında da yapıcı rekabet. Sorunlarımız, sıkıntılarımız hep aynı" şeklinde konuştu.



LİDERİN MAÇI KÜÇÜK'ÜN

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı. Lider Fenerbahçe'nin yarın Kayserispor ile oynayacağı maçı Zorbay Küçük yönetecek.



ÇEKLER MUTLU DEĞİL

ÇEKYA basını, Galatasaray ile Sparta Prag'ın eşleşmesini haberleştirdi. Sport Aktuel, "Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ın rakibi Galatasaray oldu. Prag'a dişli bir rakip geldi" denildi. Öte yandan haberin detayında Galatasaray ile Prag arasında oynanan önceki maçlar da hatırlatıldı.



ÖZBEK'İN DURUMU İYİ

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, rahatsızlandı. Kulüpten, "Karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye ayaktan başvurmuş, yapılan tetkik ve değerlendirme sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.

SÜPER LİG'DE 2 MAÇ VAR

Süper Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak... Saat 17.00'de RAMS Başakşehir evinde EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de ise Gaziantep FK, Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak.



SİVASSPOR'DA SARI ALARM

Sivasspor'da Başakşehir maçı öncesinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa ve forvet oyuncuları Rey Manaj ile Samu Saiz kart görürse İstanbulspor maçında olmayacak.



ARSENAL ŞAMPİYON OLAMAZ

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Premier Lig'de şampiyonluk tahmininde bulundu. Portekizli, "Yüzde 51 City, yüzde 49 Liverpool olur" derken, "Peki, ya Arsenal?" sorusuna "Sıfır" yanıtını vererek dikkat çekti.



IRKÇI TARAFTARA ÖMÜR BOYU!

THY Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan Olympiakos-Valencia maçında hakeme ırkçı söylemde bulunan Olympiakos taraftarına ömür boyu men cezası verildi. Açıklama Euroleague organizasyonu tarafından yapıldı.



İLK FİNALİST FLUMINENSE OLDU

FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Brezilya ekibi Fluminense, Mısır'dan Al Ahly'yi 2-0 yendi. Golleri Jhon Arias (Pen) ve John Kennedy attı. 21.00'deki M. City-Urawa Red Diamonds maçı son finalisti belirleyecek.



DAÇKA RIGA'YI AĞIRLIYOR

Darüşşafaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında bugün Letonya'nın Riga takımını ağırlayacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak. Kazanan play-off'a çıkacak.



ALTINORDU 3 PUANA HASRET

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, bugün Karacabey Belediye Spor'u konuk edecek. Kırmızı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.