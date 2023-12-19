Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu için gösterilen ilgiden rahatsız

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içinde olan Fenerbahçe'nin futbolcularına olan talepler de artıyor. Geçtiğimiz sezonki müthiş çıkışını bu sezon üstüne koyarak devam ettiren Ferdi Kadıoğlu için ar arda gelen teklifler Sarı-Laciverti yönetimi rahatsız etti. Bunun üzerine Fenerbahçeli kurmaylar Ferdi Kadıoğlu'nun menajerlik şirketi Wasserman'ın yetkilileri ile bir araya geldi.
KAFALAR KARIŞMASIN!
Görüşmede Fenerli kurmaylarım, "Teklifler var ancak biz bununla ilgilenmiyoruz. Oyuncumuzun da kafasının karışması en son isteyeceğimiz şey. Bu yüzden sezon sonuna kadar ne bize ne de Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifleri iletmeyin" dediklerini öğrenildi.
Ferdi ile başta Milan, İnter ve Borussia Dortmund olmak üzere bir çok kulüp ilgileniyor. Fenerbahçe ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ancak Sarı-Lacivertli yönetim Ferdi için kapıyı 25 milyon Euro'dan aşağı bir rakama açmayı düşünmüyor. Bu sezon 22 resmi maçta görev yapan yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asiste imza atarken 1873 dakika sahada kaldı.