Eric Dier bombası: İngiltere’ye çıkarma yapan Fenerbahçe Tottenham’ın yıldız stoperinin peşinde

Fenerbahçe devre arasında yapacağı transferler için çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere'ye giden Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Burnley'den Hjalmar Ekdal ve Brendford'tan Mikkel Damsgaard ile görüşmeler yaptı.

Sarı-Lacivertliler'de Selahattin Baki'nin son olarak Tottenham forması giyen Eric Dier ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin yıldız oyuncuyu renklerine katarak savunmasını daha da güçlendirmek istediği belirtildi. Fenerbahçe, sözleşmesinin son senesinde olan yıldız oyuncuyu makul bir ücretle renklerine katmayı planlıyor.

9 YILDIR TOTTENHAM'DA

Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Eric Dier, bu sezon sadece 2 maçta forma giydi. 2014 yılından beri Tottenham forması giyen tecrübeli oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

9 yıl önce Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan Tottenham'a 5 milyon Euro'ya transfer olan Eric Dier'ın transfermarkt değeri 18 milyon Euro. 29 yaşındaki oyuncu 49 kez İngiltere Milli Takım formasını giyerken 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

362 MAÇTA OYNADI

Tottenham'ın yıldızı Eric Dier, İngiliz ekibinde 362 karşılaşmada forma giydi. 13 gol atarken 12 de asiste imza attı. Bu sezon sadece 146 dakika görev alan tecrübeli oyuncunun İngiltere'den ayrılmak istediği ve gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

PORTEKİZ'DE YETİŞTİ

Tottenham'da uzun süredir forma giyen Eric Dier'ın futbol kariyeri Portekiz'de başladı. 29 yaşındaki yıldız oyuncu Sporting Lizbon altyapısında yetiştikten sonra A Takım'a yükseldi. Portekiz ekibinde gösterdiği başarı sonrası soluğu ülkesi İngiltere'de aldı. Dier, sert futbolu ve hava toplarındaki başarısıyla tanınıyor.