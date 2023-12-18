Süper Lig’in 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını Tugay Kaan Numanoğlu, Kayserispor - Fenerbahçe maçını ise Zorbay Küçük yönetecek.
İşte haftanın hakemleri:
Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan
İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk
Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen