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Süper Lig'in 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını Tugay Kaan Numanoğlu, Kayserispor - Fenerbahçe maçını ise Zorbay Küçük yönetecek.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 12:19 Güncelleme 18 Aralık 2023, 12:19
Süper Lig’in 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını Tugay Kaan Numanoğlu, Kayserispor - Fenerbahçe maçını ise Zorbay Küçük yönetecek.

İşte haftanın hakemleri:

Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan
İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk
Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

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