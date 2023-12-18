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Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Galatasaray'ı eleyen Kopenhag'a yazık oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Grup aşamasında Galatasaray'ı arkasında bırakan Kopenhag, Manchester City ile eşleşti.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 14:25 Güncelleme 18 Aralık 2023, 15:38
Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekildi! Galatasaray’ı eleyen Kopenhag’a yazık oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kurada gruplarını birinci sırada tamamlayan seri başı takımlarla grup ikincileri eşleşti.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Arsenal - Porto

Barcelona - Napoli

Real Sociedad - PSG

Atletico Madrid - Inter

Borussia Dortmund - PSV

Bayern Münih - Lazio

Manchester City - Kopenhag

Real Madrid - Leipzig

İLK MAÇLAR 13 ŞUBAT'TA!

Son 16 turunda ilk maçlar 13/14/20/21 Şubat'ta, rövanşlar ise 5/6/12/13 Mart'ta oynanacak.

Devler Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları 17 Mart'ta çekilecek.

FİNAL WEMBLEY'DE!

Turnuvada final müsabakası 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

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