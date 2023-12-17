Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık! Beşiktaş’ın eski yıldızı geliyor

Transfer için kolları sıvayan Galatasaray yönetiminin önceliği orta saha ve sol bek takviyesi...
Ndombele'nin süre alacağı bir takıma kiralanmasını isteyen Tottenham yetkilileri, olası bir fesihe sıcak bakıyor.
Galatasaray'da teknik heyetin gözüne giremeyen bir diğer isim Angelino oldu.
Leipzig'den şarta bağlı opsiyonlu olarak kiralanan İspanyol futbolcunun sözleşmesi 1 maç daha oynarsa otomatik olarak uzayacak.
Angelino ile yolları ayırmak isteyen sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncuyu başka bir maçta oynatmayacak.
DURSUN ÖZBEK'TEN SOL BEK MÜJDESİ!
Angelino'ya veda etmeye hazırlanan Galatasaray'da sol bek müjdesini başkan Dursun Özbek verdi.
Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Özbek, "Sol bek ihtiyacımız var. En kısa sürede halledeceğiz" ifadelerini kullandı.
2 YILDIZ LİSTEDE!
Sol bek takviyesi için uğraş veren Aslan'ın listesinde 2 yıldız bulunuyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Glasgow Rangers'da fazla forma giyemeyen Rıdvan Yılmaz ve Roma'dan Spinazzola'yı gündemine aldı.
ÖNCELİK RIDVAN YILMAZ!
Okan Buruk 2 oyuncuya da onay verdi ama öncelik Rıdvan'da.
İskoç temsilcisi ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki sol bek için kiralama formülü devreye sokulacak.
ORTA SAHAYA KLASSEN!
Galatasaraylı kurmaylar, Inter'in merkez orta sahası Davy Klaassen'i orta sahadaki ilk hedef olarak belirledi.
Fotomaç'ın haberine göre Çizme kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Hollandalı yıldız ayrılmayı planlıyor ve Aslan'a gelmeye çok sıcak bakıyor.