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Galatasaray'da 2 transfer 2 ayrılık! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor

Transfer operasyonuna erkenden başlayan Galatasaray, orta saha ve sol bek takviyeleri için harekete geçti. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılar, nokta atışı 2 takviyeyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmek istediği o yıldızlar için düğmeye bastı. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 13:19 Güncelleme 17 Aralık 2023, 13:19
Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık! Beşiktaş’ın eski yıldızı geliyor

Transfer için kolları sıvayan Galatasaray yönetiminin önceliği orta saha ve sol bek takviyesi...

Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık! Beşiktaş’ın eski yıldızı geliyor

Ndombele ve Angelino'dan memnun olmayan sarı-kırmızılılar, transferde düğmeye bastı.

Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık! Beşiktaş’ın eski yıldızı geliyor

Fransız orta saha için Tottenham ile görüşme yapacak olan Cimbom, kiralık sözleşmesini feshetmek istiyor.

Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık! Beşiktaş’ın eski yıldızı geliyor

Ndombele'nin süre alacağı bir takıma kiralanmasını isteyen Tottenham yetkilileri, olası bir fesihe sıcak bakıyor.

Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık! Beşiktaş’ın eski yıldızı geliyor

Galatasaray'da teknik heyetin gözüne giremeyen bir diğer isim Angelino oldu.

Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık! Beşiktaş’ın eski yıldızı geliyor

Leipzig'den şarta bağlı opsiyonlu olarak kiralanan İspanyol futbolcunun sözleşmesi 1 maç daha oynarsa otomatik olarak uzayacak.

Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık! Beşiktaş’ın eski yıldızı geliyor

Angelino ile yolları ayırmak isteyen sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncuyu başka bir maçta oynatmayacak.

Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık! Beşiktaş’ın eski yıldızı geliyor

DURSUN ÖZBEK'TEN SOL BEK MÜJDESİ!

Angelino'ya veda etmeye hazırlanan Galatasaray'da sol bek müjdesini başkan Dursun Özbek verdi.

Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık! Beşiktaş’ın eski yıldızı geliyor

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Özbek, "Sol bek ihtiyacımız var. En kısa sürede halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık! Beşiktaş’ın eski yıldızı geliyor

2 YILDIZ LİSTEDE!

Sol bek takviyesi için uğraş veren Aslan'ın listesinde 2 yıldız bulunuyor.

Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık! Beşiktaş’ın eski yıldızı geliyor

Sarı-kırmızılı yönetim, Glasgow Rangers'da fazla forma giyemeyen Rıdvan Yılmaz ve Roma'dan Spinazzola'yı gündemine aldı.

Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık! Beşiktaş’ın eski yıldızı geliyor

ÖNCELİK RIDVAN YILMAZ!

Okan Buruk 2 oyuncuya da onay verdi ama öncelik Rıdvan'da.

Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık! Beşiktaş’ın eski yıldızı geliyor

İskoç temsilcisi ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki sol bek için kiralama formülü devreye sokulacak.

Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık! Beşiktaş’ın eski yıldızı geliyor

ORTA SAHAYA KLASSEN!

Galatasaraylı kurmaylar, Inter'in merkez orta sahası Davy Klaassen'i orta sahadaki ilk hedef olarak belirledi.

Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık! Beşiktaş’ın eski yıldızı geliyor

Fotomaç'ın haberine göre Çizme kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Hollandalı yıldız ayrılmayı planlıyor ve Aslan'a gelmeye çok sıcak bakıyor.

Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık! Beşiktaş’ın eski yıldızı geliyor
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