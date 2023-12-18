Yok Zaha neler! 60 milyon euroluk teklif geldi

Son milli takım arasında Dubai'de görüştüğü tahminen Suudi Arabistan takımıyla prensip anlaşmasına varan Fildişili oyuncu Ocak ayında ayrılacak.

Yeni takımında 15 milyon euro artı imza parası kazanacak olan Zaha'nın adı açıklanmayan yeni takımıyla 3 yıllık anlaşma imzalayacağı iddia edildi.

Sezon başında yapılan anlaşma gereği Galatasaray'ın bu transferden herhangi bir bonservis bedeli alamayacağı da iddialar arasında.

Bu transfer görüşmesi için milli takım kadrosundan çıkarılan hatta Afrika Kupası'na gitmeyi de riske atan Zaha'nın 3 yılda tahmini olarak 60 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.