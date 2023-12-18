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Yok Zaha neler! 60 milyon euroluk teklif geldi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirirken takımdaki isimlere de teklif gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden birisi de sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Wilfried Zaha. Yıldız futbolcuya dev bir teklif geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 09:37 Güncelleme 18 Aralık 2023, 09:37
Yok Zaha neler! 60 milyon euroluk teklif geldi

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Yok Zaha neler! 60 milyon euroluk teklif geldi

İkinci kez Türkiye'ye Avrupa kupası getirmek için kolları sıvayan yönetim ocak ayında flaş takviyeler yapmayı planlıyor.

Yok Zaha neler! 60 milyon euroluk teklif geldi

ÖNCELİK SOL BEK !

Sarı kırmızılı teknik heyet yönetime detaylı transfer raporunu sundu.

Yok Zaha neler! 60 milyon euroluk teklif geldi

Yoluna 3 kulvarda devam eden sarı kırmızılılar yoğun maç trafiğine girmeye hazırlanıyor.

Yok Zaha neler! 60 milyon euroluk teklif geldi

Angelino'nun performansından memnun kalmayan Galatasaray sol bek hattına takviye yapmak istiyor.

Yok Zaha neler! 60 milyon euroluk teklif geldi

Cimbom birçok isimle görüşmelerini sürdürürken Okan Buruk yönetimden farklı bölgeler için de transfer istedi.

Yok Zaha neler! 60 milyon euroluk teklif geldi

CİMBOM'DA BEKLENMEDİK AYRILIK!

Kadroya katılacak isimler merak edilirken Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

Yok Zaha neler! 60 milyon euroluk teklif geldi

Şampiyonlar Ligi faktörüyle Crystal Palace'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha yol ayrımına geldi.

Yok Zaha neler! 60 milyon euroluk teklif geldi

Son milli takım arasında Dubai'de görüştüğü tahminen Suudi Arabistan takımıyla prensip anlaşmasına varan Fildişili oyuncu Ocak ayında ayrılacak.

Yok Zaha neler! 60 milyon euroluk teklif geldi

Yeni takımında 15 milyon euro artı imza parası kazanacak olan Zaha'nın adı açıklanmayan yeni takımıyla 3 yıllık anlaşma imzalayacağı iddia edildi.

Yok Zaha neler! 60 milyon euroluk teklif geldi

Sezon başında yapılan anlaşma gereği Galatasaray'ın bu transferden herhangi bir bonservis bedeli alamayacağı da iddialar arasında.

Yok Zaha neler! 60 milyon euroluk teklif geldi

Bu transfer görüşmesi için milli takım kadrosundan çıkarılan hatta Afrika Kupası'na gitmeyi de riske atan Zaha'nın 3 yılda tahmini olarak 60 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.

Yok Zaha neler! 60 milyon euroluk teklif geldi

18 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve Transfermarkt değeri 20 milyon euro olan Zaha, bu sezon sarı-kırmızılı takımla 18 maça çıktı.

Yok Zaha neler! 60 milyon euroluk teklif geldi

Fotomaç'ın haberine göre Fildişili yıldız oyuncu 6 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

Yok Zaha neler! 60 milyon euroluk teklif geldi
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