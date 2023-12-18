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Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak

Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi. Bu sezon savunma hattındaki birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte transfer olması halinde yerli statüsünde oynayacak o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 17:21 Güncelleme 18 Aralık 2023, 17:21
Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak kış transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak

Kanarya, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluğa uzanmak istiyor.

Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak

Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de öncelik stoper ve orta saha bölgelerine verildi.

Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak

Fenerbahçe bu sezon stoper rotasyonundaki çoğu ismi sakatlığa kurban verdi.

Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak

Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz ve Luan Peres'in sakatlandığı sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin'in yanında sol bek Jayden Oosterwolde görev yaptı.

Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak

Savunmanın göbeğinde büyük sorun yaşayan Fenerbahçe'de altyapıdan Yusuf Akçiçek ve orta saha oyuncusu İsmail Yüksek de stoperde görev yaptı.

Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak

Orta saha transferi için Rade Krunic ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, stoper bölgesi için ilk aday olarak Çağlar Söyüncü'yü belirledi.

Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak

NURALY ALİP LİSTEDE

Milli oyuncu ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin stoper listesinde yer alan isimlerden birisinin de Zenit'in Kazak stoperi Nuraly Alip olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak

Yeni Şafak'ın haberine göre; sezon başında da oyuncuyu transfer listesine alan Fenerbahçe, Kazak stoper için yeniden nabız yokladı.

Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki stoper için Rus ekibiyle temasa geçti ve Kazakistan Milli Takımı forması da giyen oyuncunun şartlarını sordu.

Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak

Zenit'in, Nuraly Alip'i satma niyetinde olmadığı ancak Fenerbahçe'nin bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK

Nuraly, mavi kart dolayısıyla yerli statüsünde oynayabilecek.

Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak

Nuraly Alip bu sezon Zenit formasıyla 23 maça çıktı.

Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak

Kazak futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak

1.88 boyundaki stoperin Rus ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak

Nuraly Alip'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak
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