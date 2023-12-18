Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Yerli sayılacak

NURALY ALİP LİSTEDE Milli oyuncu ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin stoper listesinde yer alan isimlerden birisinin de Zenit'in Kazak stoperi Nuraly Alip olduğu ifade edildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; sezon başında da oyuncuyu transfer listesine alan Fenerbahçe, Kazak stoper için yeniden nabız yokladı.

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki stoper için Rus ekibiyle temasa geçti ve Kazakistan Milli Takımı forması da giyen oyuncunun şartlarını sordu.

Zenit'in, Nuraly Alip'i satma niyetinde olmadığı ancak Fenerbahçe'nin bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.