İngiltere Premier Lig’de korku dolu anlar! Luton Town- Bournemouth maçında Tom Lockyer kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu nasıl?





"Sağlık personelimiz, Hatters kaptanının sahada kalp krizi geçirdiğini ancak sedyeyle kaldırıldığında tepki gösterdiğini doğruladı. Tedavisi stadyumda devam etti ve bunun için her iki tarafın sağlık ekiplerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tom hastaneye transfer edildi, burada destekçilerimize onun stabil olduğu ve şu anda ailesiyle birlikte yatağının başında başka testler yapıldığı konusunda güvence verebiliriz. Destekleri, ilgileri ve sevgi dolu mesajları için herkese teşekkür ederiz."

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