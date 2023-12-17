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Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a! Ancelotti izni verdi

Galatasaray'da gözler devre arasına çevrildi. Ara transfer döneminde en az iki takviye yapmayı düşünen sarı-kırmızılılarda öncelikle sol bek ve orta saha bölgesi için hamlele yapılacak. Yönetim bu noktada araştırmalarını yaparken menajerlerden Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. İşte o isim ve gelişmeler...

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 11:56 Güncelleme 17 Aralık 2023, 11:56
Real Madrid’in yıldızı Galatasaray’a! Ancelotti izni verdi

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da harekatli saatler yaşanıyor.

Real Madrid’in yıldızı Galatasaray’a! Ancelotti izni verdi

Sarı-kırmızılılarda devre arası transfer döneminde en az 2 oyuncunun kadroya katılacağı öğrenildi.

Real Madrid’in yıldızı Galatasaray’a! Ancelotti izni verdi

Galatasaray'da bu noktada sol bek ve orta saha bölgeleri öne çıktı.

Real Madrid’in yıldızı Galatasaray’a! Ancelotti izni verdi

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMIŞTI

Özbek yapmış olduğu açıklamada "Gerçekten sol beke ihtiyacımız var.

Real Madrid’in yıldızı Galatasaray’a! Ancelotti izni verdi

En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz." ifadelerinde bulundu.

Real Madrid’in yıldızı Galatasaray’a! Ancelotti izni verdi

Sarı-kırmızılılarda diğer noktada ise Başkan Vekili Erden Timur arayışlarını sürdürüyor.

Real Madrid’in yıldızı Galatasaray’a! Ancelotti izni verdi

SADECE 1 GOL ATABİLDİ

Buna göre bazı menajerler, Real Madrid'li Dani Ceballos'i Galatasaray'a önerdi.

Real Madrid’in yıldızı Galatasaray’a! Ancelotti izni verdi

27 yaşındaki İspanyol orta saha bu sezon sadece 280 dakika oynadı ve 1 gol attı.

Real Madrid’in yıldızı Galatasaray’a! Ancelotti izni verdi

Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan 1.79 boyundaki futbolcu ile ilgili son kararı Okan Buruk verecek.

Real Madrid’in yıldızı Galatasaray’a! Ancelotti izni verdi

ANCELOTTI'DEN "GİDEBİLİRSİN" RAPORU

Los Galacticos'un hocası Carlo Ancelotti, fazla forma şansı veremediği Ceballos'un gidişine onay verdi.

Real Madrid’in yıldızı Galatasaray’a! Ancelotti izni verdi

Bellingham, Valverde, Kross, Modric ve Camavinga gibi isimlerin gerisinde kalan Ceballos, menajerler vasıtasıyla Galatasaray'a önerildi.

Real Madrid’in yıldızı Galatasaray’a! Ancelotti izni verdi
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