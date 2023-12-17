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Fenerbahçe'de ayrılık! Umut Nayir Süper Lig ekibine gidiyor

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler de belli oluyor. Kanarya'nın tecrübeli ismine Süper Lig'den talip çıktı. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 13:46 Güncelleme 17 Aralık 2023, 13:46
Fenerbahçe’de ayrılık! Umut Nayir Süper Lig ekibine gidiyor

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan ve şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer öncesi kolları sıvadı.

Fenerbahçe’de ayrılık! Umut Nayir Süper Lig ekibine gidiyor

Sarı-lacivertli takım, kadroya takviye yapmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Fenerbahçe’de ayrılık! Umut Nayir Süper Lig ekibine gidiyor

Öte yandan Fenerbahçe'den ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de ayrılık! Umut Nayir Süper Lig ekibine gidiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz günlerde de 16 haftalık bebeğini kaybeden Umut Nayir'in devre arasında İstanbulspor'a kiralanması gündemde.

Fenerbahçe’de ayrılık! Umut Nayir Süper Lig ekibine gidiyor

Umut'un da EURO 2024 kadrosunda yer almak için yarım sezonluğuna ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe’de ayrılık! Umut Nayir Süper Lig ekibine gidiyor

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe’de ayrılık! Umut Nayir Süper Lig ekibine gidiyor

Tecrübeli isim bu maçlarda skor üretemedi.

Fenerbahçe’de ayrılık! Umut Nayir Süper Lig ekibine gidiyor

Milli futbolcunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe’de ayrılık! Umut Nayir Süper Lig ekibine gidiyor

UMUT NAYİR KİMDİR?

28 Haziran 1993 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi.

Fenerbahçe’de ayrılık! Umut Nayir Süper Lig ekibine gidiyor

Profesyonel futbol kariyerine Ankaragücü altyapısında başladı.

Fenerbahçe’de ayrılık! Umut Nayir Süper Lig ekibine gidiyor

Kariyerinde Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Beşiktaş, Bursaspor, Hajduk Split, Giresunspor ve Ümraniyespor gibi takımlarda forma giydi.

Fenerbahçe’de ayrılık! Umut Nayir Süper Lig ekibine gidiyor

A Milli Futbol Takımı'yla 4 maça çıkan Umut Nayir, 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe’de ayrılık! Umut Nayir Süper Lig ekibine gidiyor

30 yaşındaki santrfor 1.91 cm boyunda ve güncel piyasa değeri 1.3 milyon euro...

(Fotomaç)

Fenerbahçe’de ayrılık! Umut Nayir Süper Lig ekibine gidiyor
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