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Fenerbahçe'de stopere Viking!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak İsveçli o yıldız ile yakından ilgilendiği ve futbolcu için transfer görüşmelerine başlayacağı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 13:00 Güncelleme 17 Aralık 2023, 13:00
Fenerbahçe’de stopere Viking!

Fenerbahçe yeni sezona her kulvarda başarılı olabilmek adına iddialı bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe’de stopere Viking! Samet’e kötü haber

Kanarya kadrosuna pek çok yıldızı takviye etti. Sarı-lacivertlilerde takıma katılan yıldızların pek çoğu gösterdikleri performansla büyük alkış aldılar.

Fenerbahçe’de stopere Viking! Samet’e kötü haber

Sarı-lacivertlilerde bu anlamda gösterdiği performansla taraftarın kısa sürede sevgisini kazanan isimlerden birisi de Becao olmuştu.

Fenerbahçe’de stopere Viking! Samet’e kötü haber

Fakat futbolcu geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir süre Fenerbahçe formasını terletemeyecek. Kanarya sezonu hatasız tamamlamak isterken futbolcunun yerine ise alternatif isimlere yöneldi.

Fenerbahçe’de stopere Viking! Samet’e kötü haber

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’de stopere Viking! Samet’e kötü haber

Sarı-lacivertli kulübün, Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen İsveçli stoper Hjalmar Ekdal ile ilgilendiği bildirildi.

Fenerbahçe’de stopere Viking! Samet’e kötü haber

Fenerbahçeli kurmayların önümüzdeki günlerde hem oyuncunun menajeri ile temasa geçmeyi hem de Burnley kulübü ile masaya oturmayı planlıyor.

Fenerbahçe’de stopere Viking! Samet’e kötü haber

25 yaşında ve 1.87 boyunda olan Ekdal, 6 kez İsveç Milli Takım formasını giydi ve son dönemlerde düzenli olarak milli takıma çağrılmaya başlandı.

Fenerbahçe’de stopere Viking! Samet’e kötü haber

Ancak bu sezon Burnley formasıyla sadece 3 maçta 156 dakika görev alabilen Ekdal'in milli takımdaki yerini kaybetmemek için forma giyme şansı yüksek bir kulübe gitmek istediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe’de stopere Viking! Samet’e kötü haber

Burnley ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ekdal'i Fenerbahçe'nin saatın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği iddia ediliyor.

Fenerbahçe’de stopere Viking! Samet’e kötü haber

Sağ ve sol stoper mevkinde görev yapabilen Ekdal'in güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro civarında gösteriliyor.

Fenerbahçe’de stopere Viking! Samet’e kötü haber

Futbolcunun transferiyle ilgili gelişmeler sarı-lacivertli camia tarafından yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe’de stopere Viking! Samet’e kötü haber

25 yaşındaki stoper futbola ülkesi İsveç'in Bromma takımında başlamış ardından sırasıyla Wilmington, Frej Taby, Assyriska, Hammarby, Sirius, Djurgarden takımlarında forma terletmişti.

Fenerbahçe’de stopere Viking! Samet’e kötü haber

Futbolcu 2023 devre arası transfer döneminde ise İngiliz ekibi Burnley ile anlaştı.

Fenerbahçe’de stopere Viking! Samet’e kötü haber
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