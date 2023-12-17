Fenerbahçe’de stopere Viking!

Fenerbahçe yeni sezona her kulvarda başarılı olabilmek adına iddialı bir başlangıç yaptı.
Fenerbahçe yeni sezona her kulvarda başarılı olabilmek adına iddialı bir başlangıç yaptı.
Kanarya kadrosuna pek çok yıldızı takviye etti. Sarı-lacivertlilerde takıma katılan yıldızların pek çoğu gösterdikleri performansla büyük alkış aldılar.
Sarı-lacivertlilerde bu anlamda gösterdiği performansla taraftarın kısa sürede sevgisini kazanan isimlerden birisi de Becao olmuştu.
Fakat futbolcu geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir süre Fenerbahçe formasını terletemeyecek. Kanarya sezonu hatasız tamamlamak isterken futbolcunun yerine ise alternatif isimlere yöneldi.
Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli kulübün, Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen İsveçli stoper Hjalmar Ekdal ile ilgilendiği bildirildi.
Fenerbahçeli kurmayların önümüzdeki günlerde hem oyuncunun menajeri ile temasa geçmeyi hem de Burnley kulübü ile masaya oturmayı planlıyor.
25 yaşında ve 1.87 boyunda olan Ekdal, 6 kez İsveç Milli Takım formasını giydi ve son dönemlerde düzenli olarak milli takıma çağrılmaya başlandı.
Ancak bu sezon Burnley formasıyla sadece 3 maçta 156 dakika görev alabilen Ekdal'in milli takımdaki yerini kaybetmemek için forma giyme şansı yüksek bir kulübe gitmek istediği ifade ediliyor.
Burnley ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ekdal'i Fenerbahçe'nin saatın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği iddia ediliyor.
Sağ ve sol stoper mevkinde görev yapabilen Ekdal'in güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro civarında gösteriliyor.
Futbolcunun transferiyle ilgili gelişmeler sarı-lacivertli camia tarafından yakından takip ediliyor.
25 yaşındaki stoper futbola ülkesi İsveç'in Bromma takımında başlamış ardından sırasıyla Wilmington, Frej Taby, Assyriska, Hammarby, Sirius, Djurgarden takımlarında forma terletmişti.
Futbolcu 2023 devre arası transfer döneminde ise İngiliz ekibi Burnley ile anlaştı.