Fenerbahçe’de stopere Viking!

Fakat futbolcu geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir süre Fenerbahçe formasını terletemeyecek. Kanarya sezonu hatasız tamamlamak isterken futbolcunun yerine ise alternatif isimlere yöneldi.

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulübün, Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen İsveçli stoper Hjalmar Ekdal ile ilgilendiği bildirildi.

Fenerbahçeli kurmayların önümüzdeki günlerde hem oyuncunun menajeri ile temasa geçmeyi hem de Burnley kulübü ile masaya oturmayı planlıyor.