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Galatasaray'da şok karar! Sözleşmesi dondurulacak

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda takıma katılacak yıldız isimler için girişimler sürerken kadro planlaması ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Buna göre Aslan, yıldız ismin sözleşmesini dondurabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 15:32 Güncelleme 17 Aralık 2023, 15:32
Galatasaray’da şok karar! Sözleşmesi dondurulacak

Galatasaray, Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın gerçekleşen son idmanda göğüs kasında kopuk oluştuğunu duyurdu.

Galatasaray’da şok karar! Sözleşmesi dondurulacak

Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncunun ameliyat olması durumunda sözleşmesini donduracak.

Galatasaray’da şok karar! Sözleşmesi dondurulacak

Portekizli yıldızın bıçak altına yatması halinde sahalardan en az 4 ay uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray’da şok karar! Sözleşmesi dondurulacak

Sahalara dönmesi uzun zaman alacağı için sarı-kırmızılı yönetimin devre arasında Oliveira'nın sözleşmesini dondurarak yerine takviye yapmayı planladığı gelen haberler arasında.

Galatasaray’da şok karar! Sözleşmesi dondurulacak

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan Oliveira, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

Galatasaray’da şok karar! Sözleşmesi dondurulacak

Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Galatasaray’da şok karar! Sözleşmesi dondurulacak

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

2 Haziran 1992 yılında Portekiz'de dünyaya geldi.

Galatasaray’da şok karar! Sözleşmesi dondurulacak

Profesyonel futbol kariyerine Paços de Brandao Formaçao'da başladı.

Galatasaray’da şok karar! Sözleşmesi dondurulacak

Ardından Porto altyapısına geçti. 2010 yılında Porto'da A takıma yükseldi.

Galatasaray’da şok karar! Sözleşmesi dondurulacak

Sırasıyla Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma formaları giydi.

Galatasaray’da şok karar! Sözleşmesi dondurulacak

2022 yazında Porto'dan Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Galatasaray’da şok karar! Sözleşmesi dondurulacak

Portekiz Milli Takımı ile 13 maça çıkan Oliveira, skor üretemedi.

Galatasaray’da şok karar! Sözleşmesi dondurulacak

Orta sahanın merkezinde forma giyen deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

Galatasaray’da şok karar! Sözleşmesi dondurulacak
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