Galatasaray’da şok karar! Sözleşmesi dondurulacak

Galatasaray, Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın gerçekleşen son idmanda göğüs kasında kopuk oluştuğunu duyurdu.
Galatasaray, Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın gerçekleşen son idmanda göğüs kasında kopuk oluştuğunu duyurdu.
Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncunun ameliyat olması durumunda sözleşmesini donduracak.
Portekizli yıldızın bıçak altına yatması halinde sahalardan en az 4 ay uzak kalması bekleniyor.
Sahalara dönmesi uzun zaman alacağı için sarı-kırmızılı yönetimin devre arasında Oliveira'nın sözleşmesini dondurarak yerine takviye yapmayı planladığı gelen haberler arasında.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan Oliveira, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.
Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?
2 Haziran 1992 yılında Portekiz'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Paços de Brandao Formaçao'da başladı.
Ardından Porto altyapısına geçti. 2010 yılında Porto'da A takıma yükseldi.
Sırasıyla Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma formaları giydi.
2022 yazında Porto'dan Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Portekiz Milli Takımı ile 13 maça çıkan Oliveira, skor üretemedi.
Orta sahanın merkezinde forma giyen deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...