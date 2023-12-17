Galatasaray’da Okan Buruk’un aklı derbide! İşte rotasyon planı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un aklında, 24 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi var.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un aklında, 24 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi var.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; sarı-kırmızılı teknik adamın, 20 Aralık'taki Fatih Karagümrük maçında bu nedenle kadroda bazı değişiklikler yapmayı planladığı öğrenildi.
Kadıköy'deki Fenerbahçe maçını fazlasıyla önemseyen Buruk'un Karagümrük karşılaşmasında bazı isimleri dinlendireceği belirtildi.
Tecrübeli teknik adamın, Boey ve Sanchez gibi sınırda bulunan isimlerle beraber, yine sakatlıktan çıkan ama tam olarak randıman vermeyen oyuncularla ilgili değerlendirme yaptığı bildirildi.
Karagümrük maçında hata istemeyen ama aynı zamanda Fenerbahçe maçını da önemseyen sarı-kırmızılı hocanın çalışmalarını bu yönde gerçekleştirildiği ve buna göre hazırlıklar yaptığı vurgulandı.
Galatasaray, ligin 17. haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından ligin 18. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinde de kozlarını paylaşacak.