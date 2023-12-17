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Galatasaray'da Okan Buruk'un aklı derbide! İşte rotasyon planı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligde zirve mücadelesi verdiği ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç öncesi rotasyona gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Fatih Karagümrük karşısında bazı isimleri dinlendirmeyi planlıyor...

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 17:53 Güncelleme 17 Aralık 2023, 17:53
Galatasaray’da Okan Buruk’un aklı derbide! İşte rotasyon planı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un aklında, 24 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi var.

Galatasaray’da Okan Buruk’un aklı derbide! İşte rotasyon planı

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; sarı-kırmızılı teknik adamın, 20 Aralık'taki Fatih Karagümrük maçında bu nedenle kadroda bazı değişiklikler yapmayı planladığı öğrenildi.

Galatasaray’da Okan Buruk’un aklı derbide! İşte rotasyon planı

Kadıköy'deki Fenerbahçe maçını fazlasıyla önemseyen Buruk'un Karagümrük karşılaşmasında bazı isimleri dinlendireceği belirtildi.

Galatasaray’da Okan Buruk’un aklı derbide! İşte rotasyon planı

Tecrübeli teknik adamın, Boey ve Sanchez gibi sınırda bulunan isimlerle beraber, yine sakatlıktan çıkan ama tam olarak randıman vermeyen oyuncularla ilgili değerlendirme yaptığı bildirildi.

Galatasaray’da Okan Buruk’un aklı derbide! İşte rotasyon planı

Karagümrük maçında hata istemeyen ama aynı zamanda Fenerbahçe maçını da önemseyen sarı-kırmızılı hocanın çalışmalarını bu yönde gerçekleştirildiği ve buna göre hazırlıklar yaptığı vurgulandı.

Galatasaray’da Okan Buruk’un aklı derbide! İşte rotasyon planı

Galatasaray, ligin 17. haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Galatasaray’da Okan Buruk’un aklı derbide! İşte rotasyon planı

Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından ligin 18. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’da Okan Buruk’un aklı derbide! İşte rotasyon planı

Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinde de kozlarını paylaşacak.

Galatasaray’da Okan Buruk’un aklı derbide! İşte rotasyon planı
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