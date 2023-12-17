Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mondihome Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mondihome Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir zirve mücadelesi veren sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazandı.
Yönetim, ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin öncelikleri ise stoper ve orta saha transferleri...
Fred'in sakatlığı sonrası orta sahada büyük sorun yaşayan sarı-lacivertliler, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Rade Krunic'ten vazgeçmiyor.
Yaz transfer döneminden bu Krunic'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, sezon öncesi gibi oyuncuyla her konuda anlaşmış olsa da Milan ile pazarlıklar bitmek bilmiyor.
Boşnak yıldıın transferini 4-5 milyon Euro'ya bitirme noktasına gelen Kanarya, Çizme ekibinin yeni bir isteğiyle karşılaştı.
KRUNIC'E KARŞI FERDİ
İtalyan basınında yer alan habere göre; Milan, Fenerbahçe'deki performansıyla yıldızlaşan Ferdi Kadıoğlu'na gözünü dikti.
Milan, Rade Krunic için teklif yapan sarı-lacivertlilerden Kadıoğlu'nu istedi.
İki takım arasındaki görüşmeler bu noktada tıkandı.
Konuyla ilgili İtalyan basınında çıkan haberlerde şu ifadeler yer aldı:
"Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic'e göre daha iyi bir performans gösteriyor.
Mevkileri farklı olsa da bu operasyon Milan için kolay olmayacak.
Türk takımı, yıldız oyuncusundan bu kadar hızlı bir şekilde vazgeçmeyecektir.
Fenerbahçe, Krunic için birçok teklif yaptı. Görüşmeleri de sürdürüyor.
Kanarya, Krunic için ısrarını sürdürürken kulüp CEO'su Furlani, Türk takımının genç oyuncusu için girişimlerde bulunuyor.
Furlani, takas teklifiyle Fenerbahçe'yi sıkıştıracak."
ALMAN DEVLERİ DE İSTİYOR
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 22 maçta toplam 3 bin 786 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu, 4 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çekti.
Akşam'ın haberine göre 24 yaşındaki Hollanda doğumlu oyuncu, Alman devlerinin de radarında yer alıyor.
Bayern Münih ve Borussia Dortmund, Ferdi ile yakından ilgileniyor.
Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Kadıoğlu'nun sözleşmesi 2026 yılının temmuz ayında bitecek.
Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcusunu 2018/19 sezonu başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.