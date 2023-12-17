Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin öncelikleri ise stoper ve orta saha transferleri...

Yaz transfer döneminden bu Krunic'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, sezon öncesi gibi oyuncuyla her konuda anlaşmış olsa da Milan ile pazarlıklar bitmek bilmiyor.