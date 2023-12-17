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Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic'e karşılık...

Sezonun ikinci yarısı öncesi orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, sezon başında da gündemine aldığı Rade Krunic'ten vazgeçmiyor. Milan, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Boşnak futbolcunun transferi için sarı-lacivertlilerin yıldızını istedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 16:23 Güncelleme 17 Aralık 2023, 16:25
Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mondihome Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir zirve mücadelesi veren sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Yönetim, ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin öncelikleri ise stoper ve orta saha transferleri...

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Fred'in sakatlığı sonrası orta sahada büyük sorun yaşayan sarı-lacivertliler, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Rade Krunic'ten vazgeçmiyor.

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Yaz transfer döneminden bu Krunic'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, sezon öncesi gibi oyuncuyla her konuda anlaşmış olsa da Milan ile pazarlıklar bitmek bilmiyor.

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Boşnak yıldıın transferini 4-5 milyon Euro'ya bitirme noktasına gelen Kanarya, Çizme ekibinin yeni bir isteğiyle karşılaştı.

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

KRUNIC'E KARŞI FERDİ

İtalyan basınında yer alan habere göre; Milan, Fenerbahçe'deki performansıyla yıldızlaşan Ferdi Kadıoğlu'na gözünü dikti.

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Milan, Rade Krunic için teklif yapan sarı-lacivertlilerden Kadıoğlu'nu istedi.

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

İki takım arasındaki görüşmeler bu noktada tıkandı.

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Konuyla ilgili İtalyan basınında çıkan haberlerde şu ifadeler yer aldı:

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

"Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic'e göre daha iyi bir performans gösteriyor.

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Mevkileri farklı olsa da bu operasyon Milan için kolay olmayacak.

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Türk takımı, yıldız oyuncusundan bu kadar hızlı bir şekilde vazgeçmeyecektir.

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Fenerbahçe, Krunic için birçok teklif yaptı. Görüşmeleri de sürdürüyor.

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Kanarya, Krunic için ısrarını sürdürürken kulüp CEO'su Furlani, Türk takımının genç oyuncusu için girişimlerde bulunuyor.

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Furlani, takas teklifiyle Fenerbahçe'yi sıkıştıracak."

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

ALMAN DEVLERİ DE İSTİYOR

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 22 maçta toplam 3 bin 786 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu, 4 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Akşam'ın haberine göre 24 yaşındaki Hollanda doğumlu oyuncu, Alman devlerinin de radarında yer alıyor.

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Bayern Münih ve Borussia Dortmund, Ferdi ile yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Kadıoğlu'nun sözleşmesi 2026 yılının temmuz ayında bitecek.

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...

Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcusunu 2018/19 sezonu başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe ve Milan arasında tarihi takas! Krunic’e karşılık...
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