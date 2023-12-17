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Eczacıbaşı Vakıfbank'ı 3-2 yendi ve dünya şampiyonu oldu!

2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde iki Türk takımı Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dynavit final setinde şampiyon olmayı başardı.

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 16:46 Güncelleme 17 Aralık 2023, 16:57
Eczacıbaşı Vakıfbank’ı 3-2 yendi ve dünya şampiyonu oldu!

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalindeiki Türk takımı Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank karşı karşıya geldi.

Müthiş bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı final setince Eczacıbaşı Dynavit kazandı.

Temsilcimiz bu sonuçla birlikte 3. kez dünya şampiyonu olmayı başardı.

ECZACIBAŞI DYNAVIT - VAKIFBANK: 3-2

1. SET SONUCU: 19-25

2. SET SONUCU: 25-23

3. SET SONUCU: 25-23

4. SET SONUCU: 23-25

5. SET SONUCU: 15-9

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