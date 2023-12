Eczacıbaşı Vakıfbank’ı 3-2 yendi ve dünya şampiyonu oldu!

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalindeiki Türk takımı Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank karşı karşıya geldi.

Müthiş bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı final setince Eczacıbaşı Dynavit kazandı.

Temsilcimiz bu sonuçla birlikte 3. kez dünya şampiyonu olmayı başardı.

Somewhere in China… | Tigers the champions! ✨🏆



𝗟𝗘𝗧'𝗦 𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧! 😎