Eczacıbaşı Vakıfbank’ı 3-2 yendi ve dünya şampiyonu oldu!

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalindeiki Türk takımı Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank karşı karşıya geldi.
Müthiş bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı final setince Eczacıbaşı Dynavit kazandı.
Temsilcimiz bu sonuçla birlikte 3. kez dünya şampiyonu olmayı başardı.
Somewhere in China… | Tigers the champions! ✨🏆— Eczacıbaşı Spor Kulübü (@EczacibasiSK) December 17, 2023
𝗟𝗘𝗧'𝗦 𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧! 😎#TigersRuleTheWorld#ClubWorldChamps pic.twitter.com/9kjDqskvYo
ECZACIBAŞI DYNAVIT - VAKIFBANK: 3-2
1. SET SONUCU: 19-25
2. SET SONUCU: 25-23
3. SET SONUCU: 25-23
4. SET SONUCU: 23-25
5. SET SONUCU: 15-9