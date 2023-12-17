Conte’den Kartal’a ret! Beşiktaş İtalyan teknik adamdan istediği cevabı alamadı

Sancılı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta gözler teknik direktör konusuna çevrildi. Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulunun, mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay ile uzun vadeli bir plan düşünmediği öğrenildi.
Sancılı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta gözler teknik direktör konusuna çevrildi. Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulunun, mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay ile uzun vadeli bir plan düşünmediği öğrenildi.
ÇALIMBAY'A OCAK'TA VEDA
Şu ana kadar Beşiktaş'ın başında 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Çalımbay ile devre arası dönemde yolların ayrılması planlanıyor. Ocak ayına kadarki süreci Çalımbay ile devam ettirmek isteyen yönetimin, Avrupa'dan da ünlü teknik adamlarla görüşme halinde olduğu ve teklif götürülen ismin son olarak Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte olduğu ifade edildi.
CONTE'DEN KÖTÜ HABER
54 yaşındaki Antonio Conte'nin Siyah- Beyazlılar ile gerçekleştirdiği ilk temasta Türkiye opsiyonuna soğuk baktığı ve mali açıdan anlaşma sağlanmasının mümkün olmadığı belirlendi. Hücum futbolunu benimseyen Antonio Conte, Inter, Chelsea, İtalya, Juventus, Atalanta, Bari ve Siena gibi ekiplerde görev yaptı.
Antonio Conte'ye İtalya başta olmak üzere, Almanya, İngiltere, Fransa ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden çeşitli teklifler olduğu, deneyimli hocanın henüz karar vermediği belirtildi.