Conte’den Kartal’a ret! Beşiktaş İtalyan teknik adamdan istediği cevabı alamadı

Sancılı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta gözler teknik direktör konusuna çevrildi. Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulunun, mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay ile uzun vadeli bir plan düşünmediği öğrenildi.

ÇALIMBAY'A OCAK'TA VEDA

Şu ana kadar Beşiktaş'ın başında 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Çalımbay ile devre arası dönemde yolların ayrılması planlanıyor. Ocak ayına kadarki süreci Çalımbay ile devam ettirmek isteyen yönetimin, Avrupa'dan da ünlü teknik adamlarla görüşme halinde olduğu ve teklif götürülen ismin son olarak Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte olduğu ifade edildi.